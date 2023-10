W Kętrzynie po meczu było nerwowo

W Kętrzynie goście z Lidzbarka Warmińskiego wygrali po dwóch golach Cezarego Sobolewskiego, a potem gorąco było na pomeczowej konferencji prasowej. - Ciężko mi siedzieć przy jednym stole z trenerem gospodarzy - powiedział Daniel Wierzbowski, szkoleniowiec Polonii. - Nie nauczył się, nie wyciągnął wniosków po wiosennej rundzie, kiedy źle się zachowywał i źle się odnosił do moich zawodników. To już jest drugi raz, mam nadzieję, że trzecim razem już się nie spotkamy, albo konferencja się nie odbędzie. Cieszymy się z siódmego zwycięstwa z rzędu, jest to też trzecie spotkanie na zero z tyłu. Wiedzieliśmy, jaka będzie atmosfera, nie pompowaliśmy balonika, jak to może robił gospodarz, bo wiedzieliśmy, że łatwiej jest gonić lidera niż tym liderem być. Dzisiaj Kętrzyn nie sprostał temu zadania, Granica miała na początku swoją sytuację, ale od tego momentu było dużo walki w środku boiska. Jednak to my przed przerwą strzelamy dwie bramki. W drugiej połowie byliśmy zdyscyplinowani w obronie. Wiedzieliśmy, że musieliśmy przetrwać pierwszy kwadrans naporu gospodarzy. Oglądaliśmy trzy ostatnie mecze Granicy, więc wiedzieliśmy, że jak się cofniemy do obrony, to gospodarze nie będą mieli żadnego pomysłu. Do 20. metra fajnie radzili sobie z piłką, szukali bocznych sektorów, ale nic z tego nie wynikało.

„Wywołany do tablicy” głos zabrał także Adam Fedoruk, szkoleniowiec Granicy: - Trener gości jest podekscytowany zwycięstwem i poucza wszystkich dookoła, a przecież jego piłkarz zachował się skandalicznie, atakując nogi mojego zawodnika. To był atak na czerwoną kartkę! Dlatego wybuchłem. Oczywiście może pan sobie siedzieć, gdzie chce, ale chciałbym przypomnieć, że Polonia strzeliła bramkę, gdy graliśmy w dziesiątkę, bo na boisku leżał jeden z moich zawodników. Tutaj chodzi o honor piłkarski - być może grał pan na niższym poziomie i pan tego nie zna. Ja grałem na wyższym poziomie i ja bym piłkę wybił. Dlatego może o tym też warto porozmawiać. Generalnie był to bardzo fajny mecz. Zespół Polonii jest złożony z kapitalnych zawodników, ale my się postawiliśmy, bo wiedzieliśmy, że będzie to dla nas kluczowy występ. Polonia przyjechała na mecz o życie, a my nie przegraliśmy dziesięciu spotkań i poczuliśmy, co znaczy być liderem. Jestem bardzo zadowolony z gry, jednak dwa stałe fragmenty gry tuż przed przerwą zadecydowały o wyniku. W drugiej połowie kontrolowaliśmy spotkanie, mieliśmy stuprocentową sytuację, ale nie trafił Piotr Błędowski. Nasz zespół wzniósł się na maksymalny poziom, za to chłopakom dziękuję. Będziemy walczyć jeszcze, żeby się w tej rundzie pokazać. Emocje są zawsze, ale trzeba się umieć odpowiednio się zachować, chociaż momentami jest trudno. Trener gości odkopnął piłkę, za co powinien dostać czerwoną kartkę, ale nie dostał. Cóż, takie jest życie. Gratuluje gościom wygranej, macie znakomity zespół, więc jeśli nie awansujecie, to będzie skandal.

Ciekawie też było w Giżycku, gdzie gospodarze wygrywali 2:0 z Mazurem, jednak goście z Ełku zdołali odrobić straty. I gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w 93. min Draźba zapewnił Mamrom trzy punkty. Tym samym piłkarze z Giżycka przerwali serię czterech porażek z rzędu.

* Rominta Gołdap - Olimpia II Elbląg 0:1 (0:1)

0:1 - Kardyś (33)

* Znicz Biała Piska - DKS Dobre Miasto 3:1 (1:0)

1:0, 2:0 - Sylwisty (31, 48), 2:1 - Grzybowski (90), 3:1 - Tsishkin (90)

* Mrągowia Mrągowo - Polonia Iłowo 2:0 (0:0)

1:0 - Skok (51), 2:0 - Kuśnierz (73)

* Mamry Giżycko - Mazur Ełk 3:2 (1:0)

* Olimpia Olsztynek - Constract Lubawa 6:1 (3:1)

1:0 - Lewandowski (5), 2:0 - Usovich (20), 3:0 - Kinicki (40), 3:1 - Vargas (45), 4:1, 5:1 - Kinicki (58, 82), 6:1 - Iwulski (88)

* Tęcza Biskupiec - Jeziorak Iława 1:1 (1:1)

1:0 - Galik (36), 1:1 - Szramka (38)

* Granica Kętrzyn - Polonia Lidzbark Warmiński 0:2 (0:2)

0:1, 0:2 - Sobolewski (43, 45)

* Stomil II Olsztyn - Motor Lubawa 2:0 (0:0)

1:0 - Narloch (52), 2:0 - Florek (90)

PO 11 KOLEJKACH

1. Znicz 26 27:15

2. Olimpia II 25 20:6

3. Granica 24 26:13

4. Polonia LW. 23 30:11

5. DKS 23 24:12

6. Mrągowia 20 25:17

7. Rominta 19 17:10

8. Tęcza 17 17:13

9. Motor 13 12:14

10. Mamry 13 23:28

11. Jeziorak 12 13:18

12. Olimpia O. 10 16:26

13. Mazur 8 13:17

14. Constract 6 14:35

15. Stomil II 6 13:32

16. Polonia Ił. 4 9:32