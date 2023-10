W drugiej połowie skuteczna pogoń Pogoni

* Pogoń Tczew - Stomilanki Olsztyn 2:1 (0:1)

0:1 - Sokołowska (4), 1:1 - Sobal (67), 2:1 - Katowicz (84); czerwona kartka: Kędzia (86 Stomilanki)

STOMILANKI: Milner – Skrzypińska, Silny, Kędzia, Kałużna, Sokołowska, Osajkowska, Kamala (80 Korzec), Drąg (80 Fran), Contreras, Vidal (80 Taranowska)

Olsztynianki przystąpiły do meczu naładowane pozytywną energią po niedawnej historycznej wygranej z Medykiem Konin (1:0). W sobotę Stomilanki bardzo chciały wywalczyć kolejne trzy punkty i wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli Orlen Ekstraligi. No i początek spotkania ułożył się znakomicie dla podopiecznych trenera Dariusza Maleszewskiego, bo w 4. min wynik „otworzyła” Alicja Sokołowska. W pierwszej połowie Stomilanki mogły, a nawet powinny, prowadzić 2:0, bo w 36. min nie wykorzystały idealnej sytuacji.

Niestety, po przerwie bramki zdobywały już tylko piłkarki z Tczewa. W 67. min po dośrodkowaniu z rzutu rożnego wyrównała Magdalena Sobal, a kropkę nad i sześć minut przed końcem postawiła - strzałem zza pola karnego - Oliwia Katowicz. Stomilanki miały jeszcze nadzieję na zdobycie wyrównującego gola, jednak chwilę później ich szanse zmalały do minimum, bowiem czerwoną kartką została ukarana Gabriela Kędzia.

- W pierwszej połowie mecz mieliśmy pod kontrolą - ocenił trener Dariusz Maleszewski. - Zmusiliśmy Pogoń do popełnienia wielu błędów. W drugiej połowie zespół z Tczewa podkręcił tempo, a my niepotrzebnie daliśmy się zepchnąć do obrony. Ogromna szkoda, bo byliśmy blisko zdobycia kolejnych trzech punktów. Pierwsza połowa wskazywała na to, że jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji. Niestety, po przerwie zespół się odmienił i nie byliśmy w stanie wywalczyć nawet jednego punktu.

* Inne wyniki 8. kolejki: UKS SMS Łódź - Pogoń Szczecin 0:3 (0:2), Medyk Konin - Górnik Łęczna 2:5 (2:3), Rekord Bielsko-Biała - Czarni Sosnowiec 1:2 (1:1), APLG Gdańsk - Śląsk Wrocław 0:3 (0:1), AZS UJ Kraków - GKS Katowice 1:1 (0:0).