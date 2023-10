Dwa zwycięstwa i upokorzenie

* Warmia Energa Olsztyn - KU AZS UKW Bydgoszcz 40:22 (23:13)

Bramki dla Warmii: Prusko 1, Safiejko 5, Zamojski 2, Adamczyk 2, Drobik 2, Sikorski 2, Lewandowski 1, Zamełka 9, Skiba 2, Kryński 12, Malewski 2

Warmia Energa Olsztyn wygrała czwarte spotkanie w tym sezonie i pozycji lidera nia zajmuje jedynie dlatego, że rozegrała jeden mecz niż Gwardia Koszalin. Tym razem olsztynianie w Biskupcu nie dali żadnych szans ekipie z Bydgoszczy. W pierwszej połowie, między 19. i 24. minutą, gospodarze rzucili sześć bramek z rzędu, poprawiając wynik z 14:9 do 20:9.

- Początek meczu był w naszym wykonaniu dobry, ale nie idealny, bo goście dochodzili do sytuacji, jednak dobrze bronił Cezary Kaczmarczyk - wyjaśnia trener Karol Adamowicz. - Dzięki temu mogliśmy rzucać bramki z kontr. Odskoczyliśmy rywalom i potem już tylko powiększyliśmy prowadzenie. W tej sytuacji po przerwie mogłem wprowadzić wszystkich zawodników do gry. Sytuacja jest dla nas bardzo dobra, ale nie popadamy w samozachwyt. Cały czas musimy pracować, bo musimy pamiętać, że dotychczas zmierzyliśmy się z zespołami z dołu tabeli - kończy olsztyński szkoleniowiec.

* Sparta Oborniki - Aqua-Instal Jeziorak Iława 32:34 (15:17)

Bramki dla Jezioraka: Malinski 5, Dembowski 2, Jaworski 1, Krieger 1, Svanberg 4, Kondracki 3, Karol Cichocki 9, Kacper Cichocki 3, Dembowski 4, Minder 2

Gospodarze prowadzili tylko raz - w drugiej minucie spotkania. Chwilę później Jeziorak doprowadził do remisu i zaczął rzucać kolejne bramki. Do przerwy iławski klub prowadził skromnie 17:15, chociaż w pewnych momentach miał nawet przewagę sześciu trafień. Po zmianie stron Sparta nie była w stanie doprowadzić do remisu, więc ostatecznie Jeziorak wygrał 34:32. Było to jego trzecie zwycięstwo w tym sezonie, iławski zespół - podobnie jak Warmia Energa - jeszcze nie przegrał.

O kontynuację tej serii może być jednak trudno, bowiem w niedzielę w Iławie pojawi się Gwardia Koszalin, lider I ligi.

* MKS Grudziądz - Szczypiorniak Olsztyn 50:24 (20:13)

Bramki dla Szczypiorniaka: Jurewicz 6, Groch 1, Ziejewski 1, Domagalski 6, Kaczmarek 3, Strączek 2, Szmidt 1, Ostrówka 4

Olsztynianie przegrywają mecz za meczem. Podczas weekend doznali upokarzającej porażki w Grudziądzu, bo rzadko się zdarza, by jakiś zespół rzucił aż 50 bramek! Rzadko się zdarza, żeby jeden zespół zdobył tylko bramek.

Początek meczu nie zapowiadał aż takiego pogromu - w 3. min po rzucie Ostrówki Szczypiorniak wygrywał 2:1, a po dwóch kolejnych minutach goście remisowali 3:3 (Ostrówka wykorzystał rzut karny). Niestety, potem „im dalej w las, tym było więcej drzew”. Gospodarze zdobyli pięć bramek z rzędu i tej przewagi już nie dali sobie wydrzeć. Niestety, był to dopiero początek prawdziwych kłopotów, ponieważ w drugiej połowie goście na boisku robili jedynie za statystów, w efekcie w 41. min Grudziądz powiększył przewagę do 16 trafień (32:16)! A potem... było jeszcze gorzej.

* Inne wyniki 5. kolejki: Tytani Wejherowo - SMS ZPRP I Kwidzyn 36:37 (19:18), Gwardia Koszalin - Sambor Latocha Agropom Tczew 46:20 (20:12), USAR Kwidzyn - PGE KPR Gryfino 35:38 (15:21), pauzowała Jedynka KODO Morąg.

* 6. kolejka, sobota: SMS ZPRP I Kwidzyn - Sparta Oborniki, Sambor Latocha Agropom Tczew - BODEGA Grudziądz; niedziela: AZS UKW Bydgoszcz - USAR Kwidzyn; niedziela: Aqua-Instal Jeziorak Iława - Gwardia Koszalin (16.30), Jedynka KODO Morąg - Tytani Wejherowo (18); 4 listopada: Warmia Energa Olsztyn - Szczypiorniak Olsztyn (17).