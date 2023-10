Dobra gra zakończona tylko remisem

• Olimpia Elbląg - KKS Kalisz 0:0

OLIMPIA: Witan - Kuczałek, Sarnowski, Szczudliński, Stefaniak (86 Bartoś), Spychała, Jóźwicki (66 Senkewicz), Famulak, Jakubczyk, Kozera (77 Łabecki), Żak (77 Jacenko)

Elblążanie wyszli na boisko z mocnym postanowieniem odniesienia zwycięstwa, poza tym chcieli też po siedmiu meczach z rzędu pozostać zespołem bez porażki. Niestety, tylko ten drugi cel został zrealizowany.

Mecz zapowiadał się ciekawie i taki też był, mimo braku bramek, więc kibice na nudę nie narzekali. Pierwsi zaatakowali goście, ale ich akcja zakończyła się niecelnym strzałem. Była to jedna z nielicznych sytuacji w pierwszej odsłonie ze strony drużyny z Kalisza.

Po tej akcji gospodarze szybko osiągnęli przewagę, nadając ton grze. W 5. min Maciej Famulak uderzył z dystansu, ale bramkarz wybił piłkę na rzut rożny. Za chwilę Maciej Spychała trafił w porzeczkę, a po uderzeniu Kacpra Jóżwickiego znowu czujny był kaliski bramkarz.

W pierwszym kwadransie przewaga elblążan była znaczna, podopieczni trenera Przemysława Gomułki byli w ciągłym ataku, więc Andrzej Witan był bezrobotny.

W 17. min na listę strzelców powinien wpisać się Dominik Kozera, jednak w ostatniej chwili ubiegł go bramkarz, który wyrastał na najmocniejszy punkt lidera tabeli.

Dopiero tuż przed przerwą kaliszanie wyprowadzili kontrę zakończoną groźnym uderzeniem Nestora Gordillo, ale Łukasz Sarnowski uratował sytuację, głową wybijając piłkę na rzut rożny.

Po przerwie gra Olimpii mogła się nadal podobać. Niestety, w decydujących momentach gospodarzom brakowało zimnej krwi. Kolejno strzelali: Marcel Stefaniak, Famulak i Maciej Spychała, jednak bez efektu. Goście, grając pięcioma piłkarzami w środku pola, ostatecznie wywieźli z Elbląga jeden punkt, mogli więc być zadowoleni. Co innego elblążanie... - Rozegraliśmy bardzo dobry mecz i zasłużyliśmy na zwycięstwo, więc podział punktów boli. Na pewno wyciągniemy wnioski, by zarazem grać dobrze i wygrywać - powiedział Przemysław Gomułka, trener Olimpii.

W 14. kolejce w sobotę Olimpia zagra na wyjeździe z Hutnikiem Kraków, a Stomil Olsztyn podejmie Kotwicę Kołobrzeg.

* Inne wyniki 13. kolejki: Polonia Bytom - Hutnik Kraków 0:1 (0:0), Skra Częstochowa - Wisła Puławy 4:1 (3:0), Radunia Stężyca - Pogoń Siedlce 1:2 (1:1); poniedziałek: Olimpia Grudziądz - ŁKS II Łódź (18:15 TVP Sport).

* Mecze przełożone: Lech II Poznań - Stomil Olsztyn (27 kwietnia), Sandecja Nowy Sącz - Chojniczanka Chojnice (18 października), Kotwica Kołobrzeg - Stal Stalowa Wola (18 października), Zagłębie II Lubin - GKS Jastrzębie (26 października).

PO 13 KOLEJKACH

1. Kalisz 24 15:6

2. Pogoń 23 22:13

----------------------------------

3. Kotwica* 21 24:16

4. Radunia 21 19:14

5. ŁKS II* 20 21:16

6. Skra 20 13:10

----------------------------------

7. Olimpia E. 20 14:13

8. Chojniczanka* 18 18:15

9. Hutnik 18 16:15

10. Wisła 18 19:19

11. Zagłębie II* 17 16:16

12. Stal* 15 12:14

13. Stomil* 14 13:17

14. Jastrzębie* 13 12:16

----------------------------------

15. Polonia 13 11:17

16. Lech II* 12 13:24

17. Olimpia G.* 11 14:22

18. Sandecja* 8 8:17

* mecz mniej