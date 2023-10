Beniaminek z Wikielca znowu zapunktował

* GKS Wikielec - GKS Bełchatów 0:0

WIKIELEC: Rutkowski, Jajkowski, Kacperek, Jackowski, Jankowski, Otręba (46 Filipczyk), Szypulski, Rosoliński (64 Dąbrowski), Kordykiewicz, Sobociński (81 Licznerski), Wacławski (60 Nowicki)

W pierwszej połowie gospodarze mieli przewagę i mogli pokusić się o strzelenie gola, ale po przerwie zdecydowanie groźniejsi byli goście, raz nawet piłka zatrzymała się na poprzeczce bramki gospodarzy. Ostatecznie spotkanie z wiceliderem zakończyło się podziałem punktów.

- Jako ligowy kopciuszek chcieliśmy powalczyć o komplet punktów - powiedział trener Damian Jarzembowski. - Poziom zaangażowania, determinacja, wola walki z naszej strony potwierdzają, że interesował nas najwyższy cel. W pierwszej połowie stworzyliśmy więcej dogodnych sytuacji, m.in. sam na sam z bramkarzem był Wacławski, a i Sobociński miał dogodną okazję. W drugiej połowie zespół z Bełchatowa był częściej przy piłce, my skupiliśmy się na kontrach. Sytuacja Szypulskiego pod koniec mogła nam otworzyć drogę do bramki, jednak wynik jest sprawiedliwy.

Dla Wikielca było to piąte spotkanie z rzędu bez porażki.

* Unia Skierniewice - Concordia Elbląg 4:1 (1:0)

1:0 - Dzięgielewski (8), 1:1 - Noworyta (48), 2:1 - Stępień (77 k), 3:1 - Dzięgielewski (88). 4:1 - Dudziński (90)

CONCORDIA: Sasiak - Szpucha, Mroczko, Jakubowski, Jońca, Bukacki, Danowski (65 Nowicki), Szmydt (87 Rękawek), Noworyta (79 Maćkowski), Kopka (87 Bartosiński), Sionkowski.

Concordia zagrała bez kontuzjowanych Jao Augusto, Szymona Drewka, Macieja Kaczorowskiego, w tej sytuacji zadebiutował Kacper Noworyta z drużyny rezerw Piasta Gliwice.

Już w 8. min Dawid Dzięgielewski znalazł dziurę w defensywie gości i strzałem z 10 metrów skierował piłkę do siatki. Niezrażeni takim obrotem sprawy przyjezdni szukali okazji do wyrównania, ale strzały Radosława Bukackiego, Kacpra Sionkowskiego i Mateusza Szmydta nie znalazły drogi do siatki. Jeszcze bliżej szczęścia w 24. min był Piotr Jakubowski, bo po jego główce piłka trafiła w poprzeczkę, a po dobitce Noworyty przeleciała nad poprzeczką.

Drugą połowę elblążanie rozpoczęli od wyrównania, bo po dośrodkowaniu Mateusza Jońcy, debiutant Noworyta popisał się skuteczną główką. Od tego momentu oba zespoły postawiły na atak, więc ich gra mogła się podobać. Niestety, w 77. min arbiter podjął kontrowersyjną decyzję, przyznając gospodarzom rzut karny. Jedenastkę na bramkę zamienił Mateusz Stępień, sytuacja ta podcięła skrzydła elbląskiej drużynie i odwróciła losy meczu.

W 94. min Concordia mogła zmniejszyć różnicę porażki, ale Sionkowski obił słupek.

* Inne wyniki 12. kolejki: Lechia Tomaszów Maz. - Świt Nowy Dwór Maz. 3:3 (1:2), Pilica Białobrzegi - Mławianka Mława 0:0, Pogoń Grodzisk Maz. - Broń Radom 2:1 (0:0), ŁKS 1926 Łomża - Pelikan Łowicz 0:2 (0:0), Victoria Sulejówek - Legia II Warszawa 0:2 (0:0), Warta Sieradz - Olimpia Zambrów 0:2 (0:0), Legionovia Legionowo - Jagiellonia II Białystok (18 października).