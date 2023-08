* Lionel Messi zdobył jednego gola, a Inter Miami, którego barwy reprezentuje od niespełna miesiąca, pokonał 4:1 Philadelphię Union i awansował do finału Leagues Cup, rozgrywek z udziałem klubów z USA i Meksyku.

W sobotę słynny Argentyńczyk może wywalczyć pierwsze trofeum za oceanem - w decydującym spotkaniu jego zespół zmierzy się z Nashville SC.

36-letni Messi, uchodzący za jednego z najlepszych piłkarzy w historii, po przejściu z Paris Saint-Germain zadebiutował w ekipie z Miami 21 lipca. Dotychczas rozegrał w niej sześć spotkań i zdobył dziewięć goli.

Jedną z bramek dla zwycięzców strzelił Hiszpan Jordi Alba, były kolega Messiego z Barcelony i zarazem inny niedawny nabytek klubu, którego współwłaścicielem jest były słynny angielski piłkarz David Beckham.

Leagues Cup to nowe rozgrywki piłkarskie dla drużyn z Ameryki Północnej i Środkowej. W pierwszej edycji wystartowało 47 zespołów z USA i Meksyku. Awans do finału zapewnił słabo dotychczas spisującemu się Interowi występ w Champions Cup, odpowiedniku europejskiej Ligi Mistrzów w strefie CONCACAF.

* W sobotę rozegrane zostaną pierwsze mecze nowego sezonu kobiecej Ekstraligi. Tytułu będzie bronił GKS Katowice, beniaminkami są Stomilanki Olsztyn i Rekord Bielsko-Biała.

W elicie rywalizuje 12 zespołów systemem mecz i rewanż. Ostatnia tegoroczna kolejka przed zimową przerwą została zaplanowana na 18/19 listopada.

Prowadzone przez trenerkę Karolinę Koch katowiczanki w poprzednim sezonie wywalczyły swoje pierwsze w historii mistrzostwo, wyprzedzając Górnika Łęczna i TME SMS Łódź. Z Ekstraligą pożegnały się Sportis KKP Bydgoszcz i HydroTruck Radom.

Na początku września śląski klub będzie gospodarzem miniturnieju pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Drużyna gospodarzy zagra z belgijskim Anderlechtem. Zwycięzca zmierzy się z lepszym z pary Brann Bergen (Norwegia) - Lokomotiw Stara Zagora (Bułgaria).

Drużyna piłkarek nożnych w GKS Katowice powstała w sierpniu 2015 - jako pierwszy etap budowy klubu wielosekcyjnego - i zaczęła rywalizację od III ligi śląskiej. No i trzeba przyznać, że budowa przynosi wspaniałe efekty, bo piłkarze GKS występują w I lidze, hokeiści obronili w minionym sezonie tytuł mistrza kraju, a siatkarze grają w PlusLidze.