Czwarty raz w czwartej rundzie

Po zwycięstwie nad Arisem trener Rakowa Dawid Szwarga powiedział: - Mój zespół cierpiał w pierwszej połowie, ale wytrzymał napór rywali i utrzymał zero z tyłu. Po przerwie zagraliśmy dużo lepiej, a efekt przyszedł bardzo szybko. Moi zawodnicy zagrali z poświęceniem i determinacją, które były na tak wysokim poziomie, że pozwoliły nam ograniczyć atuty Arisu. Paradoksalnie przed tygodniem zagraliśmy z Arisem najlepszą drugą połowę, odkąd jestem trenerem Rakowa, trzy dni później najgorszą pierwszą połowę (w meczu ligowym z Piastem Gliwice - PAP), a dzisiaj jesteśmy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz czekamy na sobotni mecz ze Stalą Mielec, a za tydzień w walce o Ligę Mistrzów będziemy podejmować gości w Sosnowcu.

Sukces Rakowa oznacza, że polski klub po raz czwarty dotarł do czwartej, decydującej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Tak wyglądają eliminacje od sezonu 2010/11, kiedy UEFA przeprowadziła ich reformę. Szansę wykorzystała tylko Legia Warszawa w sezonie 2016/17.

Wskutek reformy europejskich pucharów, przeprowadzonej 13 lat temu przez ówczesnego szefa UEFA Michela Platiniego, eliminacje do LM odbywają się dwutorowo.

By ułatwić dostęp do elity zespołom z Europy Środkowej i Wschodniej, wydzielono dwie ścieżki kwalifikacji, tzw. mistrzowską i ligową. Dlatego rywale z Anglii, Hiszpanii, Niemiec czy Włoch od ponad dekady przestali stawać na drodze mistrza Polski.

Eliminacje składają się z czterech rund. Mistrzowie Polski najpierw zaczynali rywalizację od drugiej, lecz od pięciu lat - ze względu na niższe miejsce w rankingu krajowym - startują już od premierowego etapu. Do ostatniej decydującej rundy kwalifikacji dotarli czterokrotnie.

Pierwsza tak daleko była Wisła Kraków, która już w 2011 roku mogła skorzystać z korzystniejszych zasad kwalifikacji. Po wyeliminowaniu Skonto Ryga i Liteksu Łowecz, w decydującej rundzie trafiła na APOEL Nikozja. Na własnym stadionie wygrała 1:0, ale w rewanżu uległa 1:3.

Dwa lata później blisko udanego podejścia do Champions League była stołeczna Legia. Nie udało się, choć w eliminacjach... nie doznała porażki. Najpierw wyeliminowała walijski The New Saints FC (3:1, 1:0), później norweskie Molde FK (1:1, 0:0), ale w decydującej rundzie lepsza okazała się Steaua Bukareszt. W stolicy Rumunii był remis 1:1, a 2:2 w Warszawie, co dało awans rywalom.

Rok później na boisku polski klub - ponownie Legia - wywalczył udział w decydującym etapie eliminacji, ale w nim nie zagrał, a kibice i piłkarze warszawskiego zespołu długo rozpamiętywali okoliczności, w jakich stracił on szansę awansu.

Legioniści najpierw wyeliminowali irlandzki St Patrick's Athletic (1:1 i 5:0), a następnie po świetnej grze Celtic Glasgow (4:1 i 2:0). Zwycięstwo w Szkocji miało jednak gorzki smak, ponieważ ze względu na nieuprawniony, choć ledwie kilkuminutowy, występ Bartosza Bereszyńskiego UEFA ukarała mistrza Polski walkowerem 0:3, co zdecydowało, że w ostatniej rundzie kwalifikacji zagrali The Bhoys.

W 2016 roku ekipa ze stolicy jednak dopięła swego i jako ostatni przedstawiciel Ekstraklasy zakwalifikował się do LM po zwycięstwie w ostatniej rundzie kwalifikacji w dwumeczu nad irlandzkim Dundalk FC (na wyjeździe 2:0, u siebie 1:1). Wcześniej wyeliminowała bośniacki Zrinjski Mostar (1:1, 2:0), a następnie słowacki AS Trencin (1:0, 0:0).

Natomiast w poprzednim sezonie przygoda Legii z europejskimi pucharami zakończyła się na 1/16 finału Ligi Europy.

Raków, który debiutuje w Champions League, już w pierwszym podejściu powalczy o historyczny awans. Jego ostatnią przeszkodą będzie FC Kopenhaga. Mistrz Danii przed tygodniem na swoim stadionie zremisował 0:0 ze Spartą Praga, po czym rewanż ponownie zakończył się remisem, tym razem 3:3 po dogrywce. W rzutach karnych wygrała 4:2 Kopenhaga, w czym duża zasługa była polskiego bramkarza Kamila Grabary.

Pierwszy mecz Raków - Kopenhaga zostanie rozegrany 22 sierpnia w Sosnowcu, gdzie ekipa z Częstochowy będzie podejmować rywali już do końca pucharowej przygody. Rewanż zaplanowano na 30 sierpnia w Kopenhadze. W przypadku niepowodzenia mistrz Polski ma już zagwarantowany występ w fazie grupowej Ligi Europy i premię od UEFA w wysokości co najmniej 5,5 mln euro.

We wtorek grały też zespoły z Polakami w składzie. I tak z Champions League pożegnał się Sturm Graz (Szymon Włodarczyk), który po raz drugi uległ PSV Eindhoven, tym razem 1:3. Polski napastnik pojawił się na boisku w 60. minucie.

Powody do radości miał za Damian Szymański. Polski pomocnik grał do 83. minuty w zwycięskim spotkaniu AEK Ateny w Zagrzebiu z Dinamem (2:1). Była to pierwsza odsłona rywalizacji w tej parze, gdyż przed tygodniem mecz w stolicy Grecji został odwołany przez UEFA, bo wskutek starć między fanami obu zespołów zmarł grecki kibic. Rewanż w sobotę w Atenach.

Zakończyła się też przygoda KI Klaksvik z Wysp Owczych. Lepsze po dogrywce (2:0) okazało się norweskie Molde FK, które odrobiło jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku.

Pozyskany latem z Chelsea Londyn gaboński napastnik Pierre-Emerick Aubameyang zdobył dwa gole dla Olympique Marsylia, dzięki czemu ta drużyna prowadziła z Panathinaikosem Ateny już 2:0. W 10. doliczonej minucie drugiej połowy goście wykorzystali jednak rzut karny i doprowadzili do dogrywki. W niej gole nie padły, a w konkursie jedenastek lepsze 5:4 okazały się „Koniczynki” i to one zameldowały się w ostatniej rundzie kwalifikacji LM.

WYNIKI

* Aris Limassol (Cypr) - Raków Częstochowa 0:1 (1:2 w pierwszym meczu)

* Maccabi Hajfa (Izrael) - Slovan Bratysława (Słowacja) 3:1 (2:1)

* Sparta Praga (Czechy) - FC Kopenhaga (Dania) 3:3 po dogr., karne 2:4 (0:0)

* FK Molde (Norwegia) - KI Klaksvik (Wyspy Owcze) 2:0 po dogr. (1:2)

* Galatasaray Stambuł (Turcja) - Olimpija Lublana (Słowenia) 1:0 (3:0)

* Backa Topola (Serbia) - SC Braga (Portugalia) 1:4 (0:3)

* Servette Genewa (Szwajcaria) - Rangers FC (Szkocja) 1:1 (1:2)

* Sturm Graz (Austria) - PSV Eindhoven (Holandia) 1:3 (1:4)

* Olympique Marsylia (Francja) - Panathinaikos Ateny (Grecja) 2:1 po dogr., karne 3:5 (0:1)

* Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - AEK Ateny (Grecja) 1:2

4. RUNDA

* Raków Częstochowa - FC Kopenhaga

* Maccabi Hajfa - Young Boys Berno

* Royal Antwerp - AEK Ateny/Dinamo Zagrzeb

* Molde FK - Galatasaray Stambuł

* SC Braga - Panathinaikos Ateny

* Rangers FC - PSV Eindhoven



POLSKIE KLUBY W ELIMINACJACH LM

* Wisła Kraków (2011/12)

2. runda - Skonto Ryga 1:0, 2:0

3. runda - Litex Łowecz 2:1, 3:1

4. runda - Apoel Nikozja 1:0, 1:3

* Legia Warszawa (2013/14)

2. runda - The New Saints 3:1, 1:0

3. runda - Molde FK 1:1, 0:0

4. runda - Steaua Bukareszt 1:1, 2:2

* Legia Warszawa (2016/17)

2. runda - Zrinjski Mostar 1:1, 2:0

3. runda - AS Trencin 1:0, 0:0

4. runda - Dundalk FC 2:0, 1:1 (awans do fazy grupowej)

* Raków Częstochowa (2023/24)

1. runda - Flora Tallin 1:0, 3:0

2. runda - Karabach Agdam 3:2, 1:1

3. runda - Aris Limassol 2:1, 1:0

4. runda - FC Kopenhaga ?