Udany występ Staniszewskiego

Olsztyński kierowca, jadący Fordem Fiesta RX, w znakomitym stylu zwyciężył łączoną eliminację obu cyklów, która odbyła się na torze w Poznaniu. W wielkim finale Ales Fucik (Volkswagen Polo), odwieczny rywal Staniszewskiego, przyjechał na metę drugi ze stratą ponad ośmiu sekund. Dzięki temu w klasyfikacji generalnej przewaga Staniszewskiego nad Czechem urosła do 26 punktów, a do końca rywalizacji pozostały już tylko trzy imprezy.

Jak widać, passa olsztynianina trwa w najlepsze, bo wygrywa wszystko, zarówno biegi kwalifikacyjne, jak i finałowe. W tej sytuacji już tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać mu tytuły. Tym bardziej że konkurenci, widząc powiększającą się stratę, powoli tracą zapał do ścigania lidera.

- Bardzo lubię tor w Poznaniu, więc zależało mi na tym występie - przyznaje Zbigniew Staniszewski. - Poszło nam bardzo dobrze, bo byliśmy wyśmienicie przygotowani. Nie dopuściliśmy do sytuacji, aby nas coś zaskoczyło. Przed zawodami ciężko na torze trenowałem przez dwa dni. Zrobiłem bardzo dużo kilometrów treningową R5-tką, bo oszczędzałem supercara, aby był świeży i niezmęczony. Jako zespół jesteśmy rozpędzeni i w znakomitej formie. Wygraliśmy cztery poprzednie imprezy i teraz również nikt nam nie zagroził. Wszystkie biegi eliminacyjne były nasze, także wielki finał spokojnie zapisałem na swoje konto. Nie mieliśmy większych problemów, bo jako zespół byliśmy przygotowani na wiele scenariuszy. Ogromnie mnie to cieszy, bo przecież stawką ponownie są tytuły mistrza Europy i Polski. Wyprzedzam Alesa Fucika już o 26 punktów. To sporo. Taka przewaga daje powody do optymizmu oraz zwiększa naszą wiarę, że już wkrótce zrealizujemy nasz plan. Fajnie, że nie mieliśmy większych problemów z samochodem. Co prawda po pierwszym dniu mieliśmy podejrzenia co do skrzyni biegów, ale zespół podjął decyzję o wymianie i w niedzielę auto chodziło bez zarzutu. Wspaniale się pracuje w takim zespole. Profesjonalizm wszystkich dziewięciu osób generuje takie wyniki. Bardo się cieszę i dziękuję im za dobrą robotę - kończy „Stanik”.

* Czołówka zawodów w Poznaniu: 1. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) - 5.14,829; 2. Ales Fucik (Volkswagen Polo) - 5.23,590; 3. Łukasz Tyszkiewicz (Ford Fiesta) - 5.30,617

* Klasyfikacja FIA CEZ: 1. Staniszewski - 124 pkt; 2. Fucik - 98; 3. Alois Holler - 63.

* Klasyfikacja Mistrzostw Polski: 1. Staniszewski - 120; 2. Tyszkiewicz - 77; 3. Michał Peterlajtner - 69.