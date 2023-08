Grzyb i Binięda coraz bliżej mistrzowskiego tytułu

Trasa Marma 32. Rajdu Rzeszowskiego liczyła 598 km, z czego blisko 153 km to było 11 asfaltowych odcinków specjalnych. Cais wygrał 10 z 11 oesów, a drugie miejsce zajęli Grzegorz Grzyb i jego bartoszycki pilot Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo), umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej RSMP.

Późniejsi zwycięzcy objęli prowadzenie już po pierwszym odcinku specjalnym, a potem systematycznie powiększali przewagę, wygrywając kolejne próby. W piątek byli najszybsi w czterech z pięciu oesów. Wyższość rywali 24-latek ze Zlina musiał uznać jedynie na kończącym dzień krótkim oesie w Rzeszowie (2,3 km), który padł łupem Grzyba. W efekcie po pierwszym dniu Cais i Bacigal mieli prawie 20 sekund przewagi nad zajmującymi drugie miejsce Grzybem i Biniędą. Na trzecim miejscu plasowali się Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo, +25,8 s), dla których był to pierwszy w tym sezonie start w RSMP.

Drugiego dnia liderzy ustanowili najlepsze czasy na wszystkich sześciu rozegranych próbach, tym samym pewnie wygrali rajd z przewagą ponad minuty nad Grzybem i Biniędą. Dla Caisa jest to drugi w karierze triumf w tej imprezie. Poprzednio 24-latek zwyciężył w 2021 roku.

Grzyb i Binięda, liderzy mistrzostw Polski, ukończyli rajd na drugim miejscu, ale zdobyli komplet punktów do klasyfikacji RSMP, ponieważ Cais nie był zgłoszony w ramach mistrzostw Polski.

Na Power Stage – ostatnim, dodatkowo punktowanym odcinku rajdu – pięć punktów za najlepszy czas zdobyli Wróblewski i Wróbel. Na kolejnych miejscach uplasowali się Płachytka/Fiołek (4 pkt), Grzyb/Binięda (3 pkt), Byśkiniewicz/Siatkowski (2 pkt) oraz Kołtun i Pleskot (1 pkt).

Dzięki 33 punktom zdobytym w Rzeszowie Grzyb i Binięda umocnili się na prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw Polski. Dwukrotny mistrz Polski zachowa prowadzenie niezależnie od wyników kolejnej rundy RSMP, którą będzie Rajd Śląska (8-10 września). Grzyb, aby przypieczętować swój trzeci tytuł mistrza Polski, musi zdobyć na Śląsku co najmniej 23 punkty. Taki rezultat da mu mistrzostwo niezależnie od wyników rywali.

W imprezie pokazali się też dwaj olsztynianie - pilot Daniel Siatkowski razem z Łukaszem Byśkiniewiczem zajęli znakomite czwarte miejsce, natomiast Gracjan Predko był dziesiąty w generalce i drugi w klasie 2WD,

WYNIKI

* Marma 32. Rajd Rzeszowski: 1. Cais/Bacigal (Skoda Fabia RS Rally2) 1:24.59,0; 2. Grzyb/Binięda (Škoda Fabia Rally2 Evo) +1.12,7; 3. Wróblewski/Wróbel (Škoda Fabia Rally2 Evo) +1.28,9; 4. Byśkiniewicz/Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 Evo) +2.00,1; 5. Płachytka/Fiołek (Skoda Fabia Rally2 Evo) +2.03,2; 6. Kołtun/Pleskot (Ford Fiesta Rally2) +3.14,1; 7. Poloński/Sitek (Volkswagen Polo GTI R5) +3.44,5; 8. Terlecki/Marczewski (Skoda Fabia Rally2 Evo) +5.50,5, 9. Sobczak/Pawłowski (Porsche 911 GT3) +6.18,9; 10. Predko/Jurgała (Peugeot 208 Rally4) +8.06,7.

* Klasyfikacja generalna RSMP 2023: 1. Grzyb/Binięda - 156; 2. Byśkiniewicz/Siatkowski - 109; 3. Płachytka/Fiołek - 100; 4. Kołtun/Pleskot - 80; 5. Sesks/Francis - 60 (...) 12. Predko/Jurgała - 31.

* Punktacja klasy 2WD po Rajdzie Rzeszowskim: 1. Predko/Jurgała - 146; 2. Kowalczyk/Hryniuk - 120; 3. Nowak/Grzelka - 98.