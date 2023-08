Błękitni zdobyli Olsztyn

W 2. kolejce w grupie 1 dzielnie walczyli obaj beniaminkowie, jednak ostatecznie Gwardia i Cresovia wróciły do domów na tarczy. Olbrzymią szansę na pierwsze punkty miała ekipa z Górowa Iławeckiego, bo po 10 minutach prowadziła 1:0 w Jezioranach, a siedem minut później bramkarz gospodarzy obejrzał czerwoną kartkę. - W sytuacji sam na sam po prostu wyciął naszego napastnika - wyjaśnia Mateusz Wierzbowski, trener Cresovii. - Potem mieliśmy kolejne okazje, niestety, nic nie wpadło do siatki. A po przerwie na boisko wyszedł zupełnie inny zespół, tymczasem gospodarze ambitnie biegali i walczyli, w efekcie zdobyli dwa gole.

Ciekawie też było w Olsztynie, gdzie prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale ostatecznie trzy punkty pojechały do Pasymia.

* Vęgoria Węgorzewo - Victoria Bartoszyce 2:1 (1:0)

1:0 - Depta (24), 1:1 - Przychodzki (60), 2:1 - Galiniewski (87 k)

* Łyna Sępopol - GKS Stawiguda 4:3 (2:2)

1:0 - Antczak (6), 1:1 - Piórkowski (30), 1:2 - Gorgol (36), 2:2 - Naruszewicz (45+2), 2:3 - Piórkowski (48), 3:3 - Antczak (60), 4:3 - Snopkowski (72)

* MKS Jeziorany - Cresovia Górowo Ił. 2:1 (0:1)

0:1 - Biedulski (10), 1:1, 2:1 - Salwowski (63, 84)

* Warmia Olsztyn - Błękitni Pasym 2:3 (2:2)

0:1 - Kulesik (3), 1:1 - Krzywicki (10), 2:1 - Czaplicki (15 k), 2:2 - Dobrzyński (28), 2:3 - Kulesik (47)

* Wilczek Wilkowo - Czarni Olecko 2:1 (1:1)

1:0 - Książek (30), 1:1 - Gdak (33), 2:1 - Dymek (65)

* Pisa Barczewo - Gwardia Szczytno 3:2 (2:1)

0:1 - Jodełka (10), 1:1, 2:1 - Nakamura (29, 40), 2:2 - Wnuk (61), 3:2 - Tucewicz (69)

* MKS Korsze - Naki Olsztyn 2:7 (1:2)

* Mecz Śniardwy Orzysz - Orlęta Reszel został przełożony na 30 sierpnia.

GRUPA 1

1. Naki 6 11:4

2. Pisa 6 6:2

3. Vęgoria 6 5:3

4. Stawiguda 3 9:4

5. Orlęta* 3 3:1

6. Victoria 3 3:2

7. Błękitni 3 5:6

8. Łyna 3 4:5

9. Śniardwy* 3 4:1

10. Warmia 3 4:3

11. Wilczek 3 3:4

12. Jeziorany 3 2:7

13. Czarni 0 1:4

14. Gwardia 0 3:7

15. Cresovia 0 1:5

16. Korsze 0 4:10

W grupie 2 do najciekawszego meczu doszło w Nidzicy, gdzie Start podejmował Sokoła Ostróda. Był to niezwykle zacięty i stojący na wysokim poziomie pojedynek.

W bramce gości doskonałą partię rozegrał Piotr Oliwa, który uratował swoją drużynę od porażki. Ostródzianie mieli też szczęście, bo w 80. min piłka po strzale Kamila Godlewskiego trafiła w słupek. Mecz ostatecznie wygrał 2:1 Sokół.

Ostre strzelanie urządził sobie Huragan Morąg, który z bagażem sześciu goli odprawił beniaminka z Pieniężna. Trzy bramki zdobył Igor Koć. - Wałsza z przebiegu gry nie zasłużyła na tak wysoką porażkę - mówi Tomasz Sambor, trener Huraganu. - Do przerwy rywale toczyli wyrównany pojedynek i tylko dzięki naszemu bramkarzowi Filipowi Sawickiemu nie straciliśmy dwóch bramek.

W meczu Czarni Rudzienice — Tęcza Miłomłyn gospodarze wygrali, chociaż przez 82 minuty grali w dziesiątkę, gdyż czerwony kartonik za faul zobaczył Adam Kołakowski.

Z bardzo dobrej strony pokazał się też beniaminek z Działdowa - podopieczni trenera Piotra Figurskiego wygrali z Iskrą Narzym, mimo iż od 35. min grali w osłabieniu.

• Płomień Turznica - Zatoka Braniewo 1:1 (1:0)

1:0 - R. Śnieżawski (25 karny), 1:1 - Szpakowski (81 karny)

• Polonia Pasłęk - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1:3 (1:1)

0:1 - Ryczkowski (8), 1:1 - Nestorowicz (25), 1:2, 1:3 - Świniarski (76, 83)

• Huragan Morąg - Wałsza Pieniężno 6:0 (2:0)

1:0 - Dec (40 k,) 2:0 - Koć (45), 3:0 - Dec (47 k), 4:0 - Koć (75), 5:0 - Januszkiewicz (80), 6:0 - Koć (84)

• Czarni Rudzienice - Tęcza Miłomłyn 2:1 (0:1)

0:1 - Rutkowski (16), 1:1, 2:1 - Karczewski (75, 84); czerwona kartka: Kołakowski (8 Czarni)

• MKS Działdowo - Iskra Narzym 4:2 (2:1)

1:0, 2:0 - Jackowski (19, 23), 2:1 - Rynkowski (39), 3:1 - Kłosowski (60), 4:1 - Pieckowski (62), 4:2 - Cieszkowski (72 karny); czerwona kartka: Wiśniewski (35 MKS)

• Ossa Biskupiec Pomorski - Unia Susz 6:2 (3:1)

1:0 - Wiśniewski (5), 1:1 - Czarzasty (25), 2:1 - Wiśniewski (35), 3:1 - Skierkowski (38), 4:1 - Konicz (52), 4:2 - Staniec (64), 5:2 - Wiśniewski (66 k), 6:2 - Kasprowicz (90)

• Start Nidzica - Sokół Ostróda 1:2 (0:1)

0:1 - T. Śnieżawski (41), 1:1 - Masiak (50 k), 1:2 - Kulpa (67)

• Kormoran Zwierzewo - Delfin Rybno 2:1 (1:1)

1:0 - Sokołowski (6), 1:1 - Jabłonowski (30 k), 2:1 - Makrowski (90+4)

GRUPA 2

1. Huragan 6 9:1

2. Ossa 6 8:3

3. Sokół 6 6:1

4. Zatoka 4 7:1

5. Start 3 5:4

6. Polonia 3 5:4

7. Drwęca 3 4:3

8. Działdowo 3 6:6

9. Iskra 3 6:7

10. Czarni 3 5:5

11. Kormoran 3 2:5

12. Płomień 2 2:2

13. Unia 1 3:7

14. Tęcza 0 2:5

15. Delfin 0 1:8

16. Wałsza 0 1:10