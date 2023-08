Dwa dni pucharowych emocji

Pod koniec lipca po meczach rundy wstępnej liczba kandydatów do walki o trofeum w Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzkim Puchar Polski zmniejszyła się o połowę. Teraz czas na pierwszą rundę, a z wolnym losem dalej awansowały Znicz Biała Piska, Sokół Ostróda, Stomil III Olsztyn i MKS Działdowo.

W drugiej serii pucharowej rywalizacji ponownie dojdzie do pojedynku zespołów z IV ligi. Na inaugurację rozgrywek Mamry Giżycko wyrzuciły za burtę Granicę Kętrzyn, a tym razem udział w zmaganiach zakończy ktoś z pary Mazur Ełk – Rominta Gołdap. Rywalizacja zespołów ze wschodu województwa odbędzie się w Ełku, więc to Mazur będzie mógł liczyć na przewagę swojego boiska i wsparcie kibiców. Piłkarze obu zespołów znają się bardzo dobrze, a część zawodników ma na swoim koncie występy w koszulce rywali. Nawet przed tym sezonem doszło do transferów na linii Ełk – Gołdap, a Mazur i Rominta zmierzyły się w lipcu w sparingu.

– Przygotowujemy się do tego meczu, jak do każdego spotkania o stawkę – mówi Adam Wyszyński, trener Rominty. – To dopiero początek bardzo długiego sezonu, w którym mamy swoje cele do zrealizowania, więc podejdziemy do rywalizacji spokojnie. Na pewno czeka nas ciekawy pojedynek z solidnym rywalem, dlatego musimy się skupić i postarać zrealizować na boisku swoje założenia.

Oba zespoły pucharowe zmagania rozpoczęły od pewnych zwycięstw. Rominta rozbiła aż 10:0 Szansę Reszel z klasy B, a Konrad Radzikowski, który w tym meczu zdobył sześć goli, został liderem klasyfikacji strzelców. Ełczanie nie mieli problemu z wyeliminowaniem Juranda Barciany, wygrywając 4:1.

Bardzie ciekawie zapowiada się także pucharowe spotkanie na drugim krańcu województwa, bo w Iławie Jeziorak podejmie rywala zza miedzy, czyli GKS Wikielec. Beniaminek III ligi w poprzednim sezonie szybko zakończył pucharowe granie, ale teraz należy upatrywać w nim jednego z faworytów rozgrywek. W rundzie wstępnej oba zespoły zaaplikowały po 12 goli rywalom z klasy A. Teraz rywalizacja powinna być bardziej wyrównana, choć ewentualne potknięcie zespołu trenera Damiana Jarzembowskiego, który zdominował poprzedni sezon IV ligi i udanie zainaugurował rywalizację w III lidze, będzie trzeba uznać na sporego kalibru niespodziankę.

Aż na trzech piłkarskich frontach jesienią rywalizowała będzie Concordia Elbląg. Drugi z naszych trzecioligowych klubów i zdobywca okręgowego trofeum pucharowego w poprzednim sezonie w rundzie wstępnej miał wolny los, a teraz zagra na wyjeździe z Polonią Pasłęk. Elblążanie poznali także rywala w pierwszej rundzie Pucharu Polski, trafiając w losowaniu na Widzew Łódź! Były mistrz Polski zawita do Elbląga pod koniec września. Po odpadnięciu Olimpii Elbląg i Stomilu Olsztyn „Słoniki” pozostały ostatnim przedstawicielem regionu w tych rozgrywkach.

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Pierwsza runda WPP

* Wtorek, g. 15: Śniardwy Orzysz – Orlęta Reszel, GKS Stawiguda – Olimpia Olsztynek, g. 16: Orzeł Czerwonka – Vęgoria Węgorzewo, g. 17: Reduta Bisztynek – Wilczek Wilkowo, Szeląg Kormoran Zwierzewo – Polonia Lidzbark Warmiński, Ossa Biskupiec – Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, Wel Lidzbark – Iskra Narzym

* Środa, g. 17: Żagiel Piecki – Mrągowia Mrągowo, Łyna II Sępopol – Rona 03 Ełk, Victoria Bartoszyce – Mamry Giżycko, Mazur Ełk – Rominta Gołdap, Granica Zagaje – Huragan Morąg, Pomowiec Gronowo Elbląskie – Cresovia Górowo Iławeckie, Wałsza Pieniężno – Tęcza Miłomłyn, Polonia Pasłęk – Concordia Elbląg, Dąb Kadyny – Olimpia II Elbląg, Agat Jegłownik – Zatoka Braniewo, Perkun Orżyny – Pisa Barczewo, Błękitni Stary Olsztyn – Warmia Olsztyn, Stomil II Olsztyn – Tęcza Biskupiec, Strefa Autu Olsztyn – LZS Różnowo, Pisa II Barczewo – Warmia Wrzesina, GLKS Jonkowo – DKS Dobre Miasto, Ewingi Zalewo – Colet Kozłowo, Olimpia Kisielice – Constract Lubawa, Jeziorak Iława – GKS Wikielec, Avista Łążyn – Czarni Rudzienice, Start Nidzica – Motor Lubawa

Wolny los: Znicz Biała Piska, Sokół Ostróda, Stomil III Olsztyn, MKS Działdowo