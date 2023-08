Z kim Polki będą rywalizować o Paryż?

SIATKÓWKA\\\ 16 września od meczu ze Słowenią Polki rozpoczną walkę o awans do turnieju olimpijskiego w Paryżu. W Łodzi o dwie przepustki na igrzyska będzie rywalizować osiem drużyn.

Obok Polek będą to reprezentacje: Włoch, USA, Niemiec, Tajlandii, Kolumbii, Korei i Słowenii. W sumie przez dziewięć dni rozegranych zostanie 28 spotkań.

Atlas Arena gościła w ostatnich latach wiele wydarzeń ważnych dla kobiecej siatkówki, m.in. mistrzostwa świata w 2022 roku, mistrzostwa Europy w 2019 roku, kiedy Polki pod wodzą Jacka Nawrockiego awansowały do półfinału, czy mistrzostwa Europy 2009, w których reprezentacja wywalczyła ostatni mistrzowski medal. Tym razem stawką łódzkiego turnieju będzie awans do igrzysk, w których polskie siatkarki ostatni raz zagrały w 2008 roku.

W Paryżu w 2024 roku wystąpi 12 reprezentacji. Zagwarantowany udział ma tylko Francja jako gospodarz. Pozostałe najwyżej sklasyfikowane 24 drużyny według rankingu FIVB wystąpią w trzech turniejach kwalifikacyjnych (pozostałe odbędą się w Japonii i Chinach). Z każdego z nich awansują na igrzyska po dwa najlepsze zespoły. Reprezentacje, które nie uzyskają przepustki poprzez turnieje kwalifikacyjne, będą mogły powalczyć jeszcze o pozostałe pięć miejsc poprzez zmagania w Lidze Narodów.

Biało-czerwone zmierzą się w Łodzi kolejno ze Słowenią (16 września), Koreą (17 września), Kolumbią (19 września), Tajlandią (20 września), Niemcami (22 września), USA (23 września, wszystkie mecze o 17.30) i Włochami (24 września, godz. 20.30).