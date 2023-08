Trzy gole w 15 minut i po meczu

Dobromiejski klub swoje spotkania rozgrywa w Jezioranach, bo jego stadion przechodzi poważną modernizację. Bah w 12. minucie popisał się pięknym uderzeniem z rzutu wolnego, a oo przerwie podopieczni trenera Macieja Szostka podwyższyli na 2:0. Co prawda Olimpia złapała kontakt za sprawą Michała Bendyka, ale DKS odpowiedział trzecim trafieniem, w efekcie mógł cieszyć się z pierwszego kompletu punktów w nowym sezonie.

Natomiast w Ełku doszło do starcia beniaminka Mazura z Tęczą Biskupiec. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Do IV ligi gospodarzy przygotowywał nowy trener Marcin Samborski. - Spodziewaliśmy się trudnego meczu - przyznał szkoleniowiec gospodarzy. - Tęcza to wymagający rywal, nieprzypadkowo grał w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Wielki szacunek dla moich zawodników za dyscyplinę w obronie, brakowało nam natomiast spokoju w działaniach ofensywnych - w tym elemencie gry mamy wiele do poprawy. Ogólnie jestem zadowolony z postawy zespołu. Remis to sprawiedliwy wynik, bo my mieliśmy swoje sytuacje, a Tęcza swoje - zakończył trener Mazura

Granica Kętrzyn wysoko wygrała z Polonią Iłowo. Cztery bramki to był najmniejszy wymiar kary, jaką wymierzyli podopieczni Adama Fedoruka piłkarzom z Iłowa, których od tego sezonu trenuje Maciej Rogalski, wieloletni piłkarz Mławianki Mława. Granica na prowadzenie wyszła za sprawą Patryka Policha, który wykorzystał akcję, będąc sam na sam z bramkarzem Polonii. Jeszcze przed przerwą Granica dołożyła drugą bramkę. Na początku drugiej połowy Marcin Spirydon wykorzystał błąd obrony i trafił na 3:0, no i wtedy było już po meczu.

Od mocnego uderzenia sezon zaczął także Znicz - faworyt do awansu przed własną publicznością rozbił rezerwy Stomilu. Młodzież ze stolicy regionu była bezradna w konfrontacji z mocnym i doświadczonym Zniczem. Hat-trickiem popisał się Bartosz Giełażyn.

- Pierwsze dziesięć minut mieliśmy dobre, a nawet bardzo dobre - ocenił Jakub Mrozik, drugi trener Stomilu. - Byliśmy mocno zaangażowani w grę, graliśmy ambitnie. Niestety, później dostaliśmy trzy bramki w przeciągu 15 minut i wszystko siadło. Przeciwnicy nas zdominowali, a my nie byliśmy w stanie się im przeciwstawić. Cóż, zabrakło doświadczenia...

Niecodzienny przebieg miały niedzielne derby Lubawy, bo po 57 minutach Constract, beniaminek, prowadził 2:0, by ostatecznie przegrać 2:4 z Motorem.

* DKS Dobre Miasto - Olimpia Olsztynek 3:1 (1:0)

1:0 - Bah (12), 2:0 - Grablewski (62), 2:1 - Bendyk (78), 3:1 - Kacper Chojnowski (85)

* Mazur Ełk - Tęcza Biskupiec 0:0

* Polonia Iłowo - Granica Kętrzyn 1:4 (0:2)

0:1 - Policha (24), 0:2 - Czerniakowski (45), 0:3 - Spirydon (54), 1:3 - Akangmba (76), 1:4 - Zapałowski (84)

* Znicz Biała Piska - Stomil II Olsztyn 5:1 (4:0)

1:0 - Sylwisty (10), 2:0, 3:0, 4:0 - Giełażyn (18, 20, 40), 5:0 - Porębski (50), 5:1 - Pajdak (64 k)

* Jeziorak Iława - Mamry Giżycko 3:4 (0:2)

0:1 - Aleksandrowicz (15), 0:2 - Sadocha (27), 0:3 - Mazurowski (47), 1:3 - Imamoto (58), 1:4 - Drażba (72), 2:4 - Deredas (90), 3:4 - Szramka (90+2 k)

* Motor Lubawa - Constract Lubawa 4:2 (0:1)

0:1 - (17), 0:2 - (57), 1:2 - Ewertowski (61), 2:2, 3:2 - Nawrocki (69, 72), 4:2 - Maluchnik (89)

* Rominta Gołdap - Mrągowia Mrągowo 1:1 (1:1)

0:1 - Bojarowski (26), 1:1 - Mościński (33)

* Olimpia II Elbląg - Polonia Lidzbark Warmiński 2:1 (2:1)

IV LIGA

1. Znicz 3 5:1

2. Granica 3 4:1

3. Motor 3 4:2

4. DKS 3 3:1

5. Mamry 3 4:3

6. Olimpia II 3 2:1

7. Rominta 1 1:1

Mrągowia 1 1:1

9. Mazur 1 0:0

Tęcza 1 0:0

11. Jeziorak 0 3:4

12. Polonia LW. 0 1:2

13. Constract 0 2:4

14. Olimpia 0 1:3

15. Polonia Ił. 0 1:4

16. Stomil II 0 1:5