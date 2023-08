Znakomity początek sezonu

* GKS Wikielec - Mławianka Mława 3:0 (2:0)

1:0 - Kordykiewicz (30), 2:0 - Otręba (40), 3:0 - Kordykiewicz (46); czerwona kartka: Odilon (68 Mławianka)

GKS: Rutkowski - Jajkowski, Kacperek, Jackowski, Jankowski (83 Filipczyk), Otręba, Szypulski (65 Licznerski), Rosoliński (83 Dąbrowski), Kordykiewicz, Sobociński (83 Sobotka), Wacławski (71 Klimek)

W III lidze Wikielec pojawia się i po zaledwie roku zazwyczaj znika, jednak tym razem ma być inaczej. No i trzeba przyznać, że podopieczni trenera Damiana Jarzembowskiego rozpoczęli sezon z przytupem, chociaż po drugiej stronie boiska mieli solidnego trzecioligowca. Gospodarze byli skuteczni do bólu w ataku oraz niemalże nieomylni w obronie, a gdy niekiedy Mławianka dochodziła do sytuacji strzeleckich, wtedy piłka padała łupem pewnie broniącego Rutkowskiego. W 68. min sprawa zwycięstwa została praktycznie przesądzona, bowiem po drugiej żółtej kartce boisko musiał opuścić Odilon z Mławianki.

- Najważniejsze były trzy punkty - przyznał Damian Jarzembowski. - Styl i forma mogły jeszcze nie być optymalne, ale i tak zrealizowaliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy. Pokazaliśmy ofiarną, zaangażowaną i zespołową walkę. Jeżeli nam tego nie zabraknie, to jeszcze w niejednym meczu będziemy w stanie zrobić niespodziankę. Takie pojedynki kosztują dużo sił i zdrowia, dlatego musimy „budować” zawodników rezerwowych, żeby jak najszybciej byli gotowi do pełnowartościowych wejść na boisko.

* 13 sierpnia GKS Wikielec zagra na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.

* Legionovia Legionowo - Concordia Elbląg 0:3 (0:2)

0:1 - Kopka (12), 0:2 - Criciuma (29), 0:3 - Sionkowski (48); czerwona kartka: Kopka (55, Concordia)

CONCORDIA: Sasiak - Szpucha, Jakubowski, Mroczko, Jońca (89 Kaczorowski), Kopka, Bukacki, Drewek (46 Nowicki), Szmydt (89 Kottlenga), Sionkowski (80 Rękawek), Augusto (88 Bartosiński)

W zespole elbląskim zadebiutowało aż pięciu piłkarzy: Dominik Sasiak (Olimpia Grudziądz), Gracjan Szpucha (KP Starogard), Piotr Jakubowski (Zagłębie II Sosnowiec), Szymon Mroczko (Odra Wodzisław Śląski) i Kacper Sionkowski (Warta Sieradz). Każdy z nich swój występ może zaliczyć do udanych, chociaż wydawało się, że faworytem była Legionovia. Jednak trener elblążan Łukasz Nadolny twierdził, że jedzie po niespodziankę, no i słowa dotrzymał.

Od początku elblążanie grali z dużym zaangażowaniem i już pierwsza groźna sytuacja dała im prowadzenie. W 12. min Brazylijczyk Joao Augusto źle trafił w piłkę, w efekcie zamiast strzału wyszło mu podanie do Łukasza Kopki, który - mając przed sobą tylko bramkarza - nie zmarnował okazji.

W 20. min ekipa z Legionowa mogła doprowadzić do remisu, ale piłkę z linii bramkowej wybił Radosław Bukacki. Dziewięć minut później Concordia zadała drugi cios - Szymon Drewek zagrał w tempo do Augusto, ten przyjął piłkę na linii pola karnego, błyskawicznie się obrócił i popisał się strzałem tuż przy słupku. Miejscowi kibice z niedowierzaniem patrzyli na tablicę wyników, a nie był to koniec, bo tuż po przerwie - nie bez winy defensywy gospodarzy - Sionkowski podwyższył na 3:0.

W 55. min za krytykowanie orzeczeń sędziowskich czerwony kartonik ujrzał Kopka, więc goście musieli kończyć mecz w dziesiątkę.

* W sobotę o godz. 17 Concordia zagra u siebie z Jagiellonią II Białystok.

* Inne wyniki 1. kolejki: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:1 (0:1), ŁKS 1926 Łomża - Unia Skierniewice 4:1 (1:1), Warta Sieradz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:2 (0:1), Jagiellonia II Białystok - Broń Radom 1:1 (0:0), GKS Bełchatów - Pelikan Łowicz 1:0 (1:0), Olimpia Zambrów - Legia II Warszawa 1:4 (0:2), Victoria Sulejówek - Pilica Białobrzegi 3:0 (2:0).