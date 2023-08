15 medali w Chengdu

Akademicka Reprezentacja Polski zdobyła piętnasty medal w ramach 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu. Drużyna taekwondzistek wywalczyła brąz. To drugi krążek zdobyty w Chinach przez nasze zawodniczki w tej dyscyplinie.

Drugi medal przedstawicielek polskiego taekwondo w Chengdu to nie zaskoczenie, bowiem już dwie poprzednie edycje letniej uniwersjady obfitowały w sukcesy naszych zawodników. W 2017 roku w Tajpej Akademicka Reprezentacji Polski w taekwondo zdobyła trzy medale, a po dwa z nich sięgnęły uczestniczki zmagań w Chengdu. Srebro w kategorii powyżej 73 kilogramów wywalczyła Aleksandra Kowalczuk, a jej koleżanki – Aleksandra Krzemieniecka, Magdalena Leporowska, Patrycja Adamkiewicz, Hanna Okoniewska – zostały wicemistrzyniami w drużynie. Na dodatek brąz w wadze do 87 kg zdobył Bartosz Kołecki. W Neapolu dwukrotnie oglądaliśmy Polki na podium. Druga w kategorii do 57 kg była Adamkiewicz, która ponadto wraz z Leporowską, Gabrielą Dajnowicz i Karoliną Ziejewską zajęły trzecie miejsce w drużynie - walce o finał trafiły na Chinki, które okazały się lepsze.

– Cieszę się, że udało nam się wywalczyć ten brąz – mówi Patrycja Adamkiewicz, dwukrotna medalistka w Chengdu. – Co uniwersjadę mamy inny skład, właściwie tylko ja zostawałam dalej w tej grupie. Dziewczyny super powalczyły, towarzyszyły nam wielkie emocje. To mój ostatni medal, bo i ostatnia uniwersjada, więc tym bardziej jestem zadowolona, że się udało.

– Na zakończenie naszych zmagań w Chengdu dziewczyny wywalczyły medal, co ciekawe ta forma rywalizacji jest rozgrywana po raz trzeci w trakcie uniwersjad i za każdym razem mamy wywalczony jakiś krążek – cieszy się trener Akademickiej Reprezentacji Polski w taekwondo Waldemar Łakomy. – Mieliśmy jedną walkę do medalu, obawialiśmy się Turczynek, bo są bardzo mocne. Ale gdzieś w połowie meczu dziewczyny odskoczyły i nie oddały już prowadzenia do samego końca. Jestem z nich bardzo zadowolony – dodaje.

Polacy zdobyli w Chengdu 15 medali – złote wywalczyli pływacy Kamil Sieradzki, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec i Jakub Kraska (sztafeta 4×100 metrów stylem dowolnym) oraz indywidualnie Kamil Sieradzki (200 metrów stylem dowolnym), lekkoatleci Nikola Horowska (skok w dal), Oskar Stachnik (rzut dyskiem) i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), srebrne lekkoatleci Magdalena Bokun (skok w dal) i Szymon Mazur (pchnięcie kulą) i pływacy Jakub Majerski (50 metrów stylem motylkowym), Jan Kałusowski (100 metrów stylem klasycznym) oraz Dominika Sztandera, Kornelia Fiedkiewicz, Kacper Stokowski i Jakub Majerski (sztafeta 4×100 metrów stylem zmiennym), a brązowe strzelec Oskar Miliwek (pistolet szybkostrzelny 25 metrów), taekwondzistka Patrycja Adamkiewicz (kat. -57kg) i drużyna kobiet taekwondo, judoka Kacper Szczurowski (kat. +100kg) i pływaczka Dominika Sztandera (100 metrów stylem klasycznym).