Bez więzadeł po złoto uniwersjady

Czołowy polski kulomiot, który w tym sezonie walczy bardziej ze zdrowiem niż z rywalami, przyznał, że krążek wywalczony w chińskim Chengdu ma dla niego bardzo duże znaczenie. – Na takich imprezach liczy się medal, a nie wynik, aczkolwiek wydaje mi się, że odległość ponad 20 metrów bez więzadeł krzyżowych to nie jest powód do wstydu. Nie jestem jakiś bardzo szczęśliwy, ponieważ wiem, że mogę pchać dalej. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku osiągnę przynajmniej 21 metrów – dodaje kulomiot AZS UWM Olsztyn.

Bukowiecki musi radzić sobie mimo tego, że ma zerwane więzadła krzyżowe w kolanie. Gdyby poddał się operacji, wtedy najprawdopodobniej straciłby szanse występu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a z nich zrezygnować nie chce.

– W tej chwili jestem już na zupełnie innym etapie niż jeszcze miesiąc temu, bo po prostu nauczyłem się z tym żyć. Nauczyłem się żyć z bólem, bo ten ból cały czas jest i to się nie zmieni, ponieważ więzadła są zerwane i same się nie zrosną, dopóki nie wejdzie w to ingerencja chirurga, a tej ingerencji, póki co, nie będzie. Trochę nauczyłem się to oszukiwać i z tym żyć, ale na pewno gorsze jest to, co się dzieje w mojej głowie, niż to, że jest ból. Z nim sobie poradzę, drugi raz to się już nie zerwie i nic więcej się tam nie stanie, ale trudniej jest się przemóc, bo przecież mam cały czas w głowie, że np. to kolano może uciec i będzie tragedia. Pracuję nad tym, na pewno nie było to łatwe pół roku – mówi Bukowiecki.

Konkurs pchnięcia kulą na wypełnionym ponad 20 tysiącami widzów stadionie w Chengdu był wielkim triumfem Polaków, bo tuż za Bukowieckim, który zdobył złoto, uplasował się Szymon Mazur. Kilka dni temu podczas mistrzostw Polski to Mazur zepchnął Bukowieckiego z drugiego stopnia podium.

Teraz przed Bukowieckim kolejne wyzwanie, jakim będzie start w mistrzostwach świata w Budapeszcie. 6 sierpnia olsztyński kulomiot wraca do Polski, a mistrzostwa świata na Węgrzech rozpoczną się już 19 sierpnia. Eliminacje i finał konkursu pchnięcia kulą odbędą się już pierwszego dnia zmagań na budapesztańskim stadionie.

Wróćmy jeszcze do Uniwersjady w Chinach, bo wczoraj polscy sportowcy, a konkretnie pływacy, zdobyli dwa kolejne medale - Kamil Sieradzki wygrał rywalizację na 200 metrów stylem dowolnym, natomiast Dominika Sztandera była trzecia na 100 metrów stylem klasycznym

W tej chwili polscy sportowcy-studenci wywalczyli 14 medali (5 złotych-5 srebrnych-4 brązowe), na tym jednak nie koniec, bo na podium mogą stanąć m.in. siatkarki. Polki ograły bowiem 3:1 Włoszki i awansowały do półfinału, w którym powalczą ze zwycięzcą meczu Chiny-Czechy.

Uniwersjada potrwa do 8 sierpnia.