O awansie nikt nie mówi. Na razie

PIŁKA NOŻNA\\\ Do gry wracają czwartoligowcy - najważniejsza liga w naszym województwie wyłoni drużynę, która awansuje do III ligi. Do okręgówki spadną dwie najsłabsze ekipy, a dwie kolejne zagrają w barażach z wicemistrzami klasy okręgowej.

Jednym z faworytów do wygrania IV ligi będzie Polonia Lidzbark Warmiński. W zeszłym sezonie poloniści zajęli drugiej miejsce i chociaż do lidera z Wikielca stracili sporo punktów, to nie ukrywali, że mierzą wysoko.

- Od trzech lat plany klubu są niezmienne, chcemy być w górze - stawia sprawę jasno Daniel Wierzbowski, trener Polonii. - A to, czy awansujemy, okaże się w czerwcu, na pewno chcemy się rozwijać.

Odeszło trzech zawodników, ale i trzech przyszło. Ten kolektyw oraz atmosfera, którą udało się zrobić w ostatnim półroczu, będą naszym sporym atutem. Wiele zespołów będzie miało z nami kłopoty. Wśród faworytów wskazałbym jeszcze Znicza Biała Piska, no i jestem ciekawy, jak zaprezentuje się Tęcza Biskupiec. Czołówka ligi będzie wyrównana, dopiero po jesieni będzie wiadomo, komu będzie bliżej III ligi - uważa trener Wierzbowski.

Polonię opuścili: Mahamadou Junior Bah (DKS Dobre Miasto), Kodai Washino (Tęcza Biskupiec) oraz Adrian Korzeniewski (Start Nidzica). Przyszli natomiast: Dawid Winiarski (Olimpia Elbląg), Bartek Gorzycki (Olimpia Elbląg) oraz Michał Skarbek (Warmia Olsztyn).

Po dwóch latach przerwy w IV lidze ponownie będzie występował zespół rezerw Stomilu Olsztyn. Działacze II-ligowca skorzystali z prawa ustanowionego przez Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie z którym kluby z lig centralnych mają prawo zgłosić zespół rezerw do IV ligi. Trenerem został Paweł Radziwon, a celem zespołu będzie utrzymanie się w rozgrywkach, chociaż nadrzędnym priorytetem drużyny jest jak najlepsze przygotowanie piłkarzy do gry na poziomie centralnym. Wyjaśnijmy, że w rezerwach Stomilu grają sami juniorzy.

- Najstarsi zawodnicy są z rocznika 2004, a najmłodszy to Paweł Łastowski z 2008 rocznika - wylicza trener Radziwon. - Stomil to idealne miejsce dla rozwoju piłkarzy, którzy marzą o grze na poziomie centralnym. Mam nadzieję, że będą nas też wspierali zawodnicy z pierwszego zespołu.

Olsztyńskie rezerwy pierwsze spotkania zagrają w Białej Piskiej ze Zniczem, który spokojnie podchodzi do hasła „awans”. - Mierzymy w górną połówkę, po rundzie jesiennej będziemy mogli coś więcej powiedzieć - mówi prezes Jacek Jankowski. - Zespół cały czas jest w fazie przebudowy, więc nie jest jeszcze gotowy na III ligę. Mamy nowych zawodników, którzy muszą się zgrać. Jeśli jednak w pierwszej rundzie uzbieramy dużo punktów, wtedy być może zimą popracujemy nad tym, by w rundzie rewanżowej zaatakować pierwsze miejsce. Na pewno w planach mamy powrót do III ligi, bowiem tam jest inna, fajna piłka.

Tuż przed rozpoczęciem sezonu Znicz pozyskał Michała Grochowskiego i Nazara Malinowskija. 26-letni Grochowski to czołowy strzelec IV ligi podlaskiej. Mimo przerwy spowodowanej kontuzją w poprzednim sezonie zdobył aż 25 goli dla Ruchu Wysokie Mazowieckie. Natomiast 25-letni Ukrainiec to pomocnik, który przyszedł z trzecioligowej Olimpii Zambrów (w sezonie zdobył dla niej cztery gole). Obaj podpisali roczne kontrakty.

Zwycięzca rozgrywek wywalczy awans, dwie ostatnie ekipy spadną, a dwie kolejne zagrają w barażach, jeśli jednak z III ligą pożegnają się kluby z naszego województwa (GKS Wikielec, Concordia Elbląg), wtedy jednocześnie zwiększy się liczba spadkowiczów z IV ligi.

EMIL MARECKI