Liga z Pogonią, Puchar z Radunią

Olsztynianie po dwóch kolejkach II ligi mają na swoim koncie trzy punkty. Pierwszy mecz w tym sezonie Stomilowi kompletnie nie wyszedł, bo przed własną publicznością przegrał 1:2 z Zagłębiem II Lubin. Jednak w poniedziałek podopieczni Patryka Czubaka zrehabilitowali się, wygrywając w Jastrzębiu-Zdroju.

Oba mecze miały identyczny początek, bo Stomil jako pierwszy stracił bramkę - w Jastrzębiu gospodarze wykorzystali fatalny błąd olsztyńskich obrońców: najpierw na skrzydle za zawodnikiem GKS-u nie nadążył wahadłowy Filip Szabaciuk, a następnie w polu karnym nikt nie pokrył Farida Aliego, który bez problemu wpakował piłkę do siatki.

Całe szczęście dalsza część meczu potoczyła się już według innego scenariusza, bo do wyrównania szybko doprowadził Piotr Kurbiel, który wykorzystał podanie Michała Karlikowskiego, a świetną asystą drugiego stopnia popisał się Hubert Krawczun.

Trener Czubak w drugiej połowie świetnie zareagował na to, co się działo na boisku, wprowadzając nowych zawodników. No i dwójka zmienników - Tomasza Bała i Bartosz Florek - dała Stomilowi cenne zwycięstwo.

- W pierwszej połowie mieliśmy problem, jeśli chodzi o utrzymanie odległości w szerokości - ocenił Patryk Czubak, trener Stomilu. - Niepotrzebnie orientowaliśmy się na ludzi, szczególnie w obronie niskiej. Skorygowaliśmy to w drugiej połowie i dużo trudniej było GKS-owi stwarzać szanse. Trzeba oddać przeciwnikowi, że z piłką wyglądał naprawdę nieźle. Jestem dumny z mojego zespołu. Jestem dumny z ludzi, którzy weszli na boisko i dali tak dużo. Bała i Florek wzorowo zrealizowali zadania. Dobrą zmianę dał również Szramowski. Generalnie cały zespół zapracował na to, abyśmy z bardzo trudnego terenu wywieźli korzystny wynik.

Przed sobotnim meczem z Pogonią Siedlce olsztyński trener pewnie będzie musiał dokonać zmian w wyjściowej jedenastce, bo - jak pokazała druga połowa ostatniego meczu - zmiennicy zasługują na swoją szansę. W Jastrzębiu na boisko ostatecznie nie wyszedł Bartosz Waleńcik, który skręcił kostkę na rozgrzewce i jego występ w najbliższym meczu także jest mocno zagrożony. Zapewne sztab szkoleniowy Stomilu będzie chciał jak najdłużej trzymać rywali w niepewności odnośnie dyspozycji tego zawodnika. W takim przypadku od pierwszej minuty możemy zobaczyć w akcji Igor Kośmickiego, który wrócił do Stomilu. Ponownie został wypożyczony z Korony Kielce i ma zdobywać cenne doświadczenie na poziomie centralnym.

W poprzednim sezonie Stomil w Olsztynie ograł 4:0 Pogoń, a na wyjeździe zremisował 0:0. W obecnych rozgrywkach sobotni rywale Stomilu jeszcze nie przegrali - na początek zremisowali 1:1 u siebie z ŁKS II Łódź, a w ostatniej kolejce pokonali także u siebie 2:0 beniaminka ze Stalowej Woli. Co ciekawe, w tym drugim meczu przez ponad 50 minut Pogoń grała w… dziewiątkę - za dwie żółte kartki z boiska wylecieli Ernest Dzięcioł (były piłkarz Stomilu) oraz Damian Szuprytowski (były piłkarz Olimpii i Concordii Elbląg) - a mimo to ekipa z Siedlec zdołała strzelić dwa gole.

Stomil przygotował dla kibiców ciekawą promocję. Można kupić taniej bilety w pakiecie na dwa najbliższe mecze. Bilety w dwupaku kosztują 30 złotych (normalny), 23 (seniorzy) i 8 złotych (szkolny).

* Inne mecze 3. kolejki, piątek: KKS 1925 Kalisz - GKS Jastrzębie (17:30), Skra Częstochowa - Polonia Bytom (19); sobota: Lech II Poznań - Kotwica Kołobrzeg (12), ŁKS II Łódź - Chojniczanka Chojnice (15), Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz (18); niedziela: Radunia Stężyca - Sandecja Nowy Sącz (17), Hutnik Kraków - Zagłębie II Lubin (17), Wisła Puławy - Stal Stalowa Wola (19:30).