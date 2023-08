Igrzyska pod specjalnym nadzorem

Dodał, że aby Paryż był w tym czasie (26 lipca - 11 sierpnia) bezpiecznym miastem, komitet organizacyjny i komenda policji opracowały plan działania, który przewiduje, że w trakcie igrzysk na ulicach miasta będzie codziennie od 15 000 do 45 000 funkcjonariuszy.

- Już wiadomo, że nie będzie możliwości całkiem swobodnego przemieszczania się po obiektach olimpijskich. Zostaną zainstalowane bariery uniemożliwiające swobodne poruszanie się, pierwszeństwo w dojściu na obiekty będą mieli sportowcy i osoby akredytowane - wyjaśnił Nunez. Przyznał też, że mieszkańcom Paryża w okresie trwania igrzysk będzie trudno poruszać się swobodnie po całym mieście - zostaną wprowadzone ograniczenia ruchu, mieszkańcy będą się mogli przemieszczać się na podstawie specjalnego zezwolenia.

Plany ograniczeń ruchu zostaną oficjalnie przedstawione jesienią 2023, ale już w sierpniu paryżanie będą mieli przedsmak tego, co czeka ich latem 2024 roku, gdy podczas dużych imprez (pływanie, maraton, triathlon, łucznictwo) odbędą się zawody testowe. Największych ograniczeń można się spodziewać przed i po ceremonii otwarcia. - Dla mieszkańców wyznaczymy tzw. obwód kontrolny, z którego będą mogli tylko oni korzystać, aby dostać się do swoich domów - zaznaczył Laurent Nunez.

Ceremonia otwarcia, która odbędzie się nad Sekwaną według niespotykanego dotąd scenariusza, na żywo obejrzy kilkaset tysięcy widzów. Zapewnienie w jej trakcie bezpieczeństwa jest obecnie priorytetem służb.

Już dzisiaj, aby nic groźnego się nie wydarzyło, słynni księgarze, obecni nad brzegiem Sekwany od 450 lat, zostali poproszeni o opuszczenie swoich miejsc pracy.

Jak przewidują organizatorzy, do Paryża w trakcie igrzysk przyjedzie około 7 milionów osób.

Nadal drażliwym tematem pozostaje aspekt ograniczenia przestępczości. Już w listopadzie 2022 roku uruchomiono plan zerowej przestępczości, który obejmuje szeroki zakres działań w samym Paryżu, ale także w rejonie Saint-Denis. Już dzisiaj wzmocnione patrole policji są częściej widoczne w tych rejonach miasta, gdzie występują problemy.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji od momentu uruchomienia programu aresztowano ponad 100 tys. osób za kradzieże, handel uliczny, przemoc, przestępstwa związane z narkotykami czy noszenie broni bez pozwolenia.

PAP