Szczypiorniści Warmii rozpoczynają treningi

O poprzednim sezonie wszyscy w Warmii wszyscy chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Przypominamy, że olsztynianie po dwóch latach gry w Lidze Centralnej spadli do I ligi, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce.

Pod koniec zeszłego sezonu zespół przejął trener Karol Adamowicz, ale było już za późno na uratowanie zespołu przed spadkiem. W klubie zaciśnięto zęby i natychmiast zaczęto budować - praktycznie od nowa - zespół.

Kogo zatem już nie zobaczymy w Warmii? Po zakończeniu okresu wypożyczenia odeszli: Aleksander Pinda, Damian Pawelec i Jakub Kohrs. W najwyższej klasie rozgrywkowej w barwach KPR Legionowo będzie grał Damian Pawelec, natomiast w czołowych zespołach Ligi Centralnej wystąpią: Daniel Makowski (AZS AWF Biała Podlaska), Adam Konkel (Padwa Zamość) i Szymon Mucha (Śląsk Wrocław). Do pierwszoligowej Gwardii Koszalin odszedł Marcin Laskowski, ponadto z olsztyńskim klubem pożegnali się Krystian Matusiak i Dominik Stępień, natomiast Mateusz Kopyciński zakończył karierę.

Pierwszym wzmocnieniem był Piotr Dzido, który po dwóch latach postanowił wrócić do Olsztyna. Wychowanek Szczypiorniaka w ostatnim sezonie nieudanie walczył z Gwardią Koszalin o awans do Ligi Centralnej i teraz postanowił wrócić do rodzinnego miasta.

Kolejnym zawodnikiem, który podpisał kontrakt z Warmią, był pochodzący z Zabrza Andrzej Kryński. Skrzydłowy ma za sobą sporą liczbę występów w Superlidze, w 2019 roku zajął czwarte miejsce z Górnikiem Zabrze. W ostatnim sezonie reprezentował barwy pierwszoligowego Sokoła Kościerzyną i wywalczył tytuł króla strzelców grupy A. Zdobył 185 bramek, więc w Olsztynie liczą na to, że tak samo skuteczny będzie w nowych barwach.

Z Kościerzyny przeniosło się jeszcze pięciu innych zawodników. W barwach Warmii w nadchodzącym sezonie zobaczymy: Wiktora Zamojskiego, Dawida Przysiekę, Dominika Jaworskiego, Szymona Adamczyka oraz Jana Lewandowskiego.

Warto wyjaśnić, że Dawid Przysiek to były reprezentant Polski. 13 lat temu był powoływany przez Bogdana Wentę do kadry i rywalizował o pozycję na środku z takimi zawodnikami jak Tomasz Rosiński, Bartłomiej Jaszka i Grzegorz Tkaczyk. Przysiek ma na swoim koncie ponad 1000 (!) zdobytych bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zdobywał je reprezentując barwy Nielby Wągrowiec, Arki Gdynia i Chrobrego Głogów.

Warto też zwrócić uwagę na Wiktora Zamojskiego, który jest wychowankiem Czarnych Olecko. Zawodnik ten ma za sobą grę w juniorskich zespołach Wybrzeża Gdańsk oraz dwa sezony na pierwszoligowych parkietach.

Nowym bramkarzem Warmii został Dominik Jaworski, 23-letni wychowanek MKS Brodnica. W 2018 roku z Truso Elbląg zdobył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów. W seniorskiej piłce ręcznej zadebiutował w sezonie 2018/19 w barwach ówczesnego spadkowicza z Superligi Meblach Wójcik Elbląg i spędził tam cztery lata.

Do zespołu ma dołączyć jeszcze dwóch zawodników, by w kadrze było 18 szczypiornistów.

- Mam swoją wizję zespołu. Jestem ciekaw jak zareagują na nią zawodnicy - mówi trener Karol Adamowicz. - Skład jest obiecujący, mamy kim grać. Liczę, że będzie też kim trenować. Pierwszy tydzień treningów będzie zapoznawaniem się i budowaniem formy fizycznej. Chłopcy mieli rozpiskę treningów indywidualnych, więc ich formę sprawdzimy na pierwszy zajęciach. Potem zaczniemy pracę nad taktyką, tym bardziej że mamy mocno przemeblowany skład. Chciałbym także rozegrać 4-5 meczów kontrolnych. Zobaczymy, jak w sytuacjach boiskowych będzie funkcjonował ten skład. Obecnie ciężko jest określić, kiedy w pełni sił wróci do nas Dawid Reichel. A powinien to być mocny punkt naszego składu, zarówno w ataku, jak i w obronie.

W połowie sierpnia olsztynianie wyjadą na tradycyjny obóz przygotowawczy w Rynie. Następnie rozpoczną serię gier sparingowych, a w planach jest udział także w jednodniowym turnieju. Olsztynianie w pierwszym spotkaniu ligowym zagrają na wyjeździe z MKS Grudziądz, po czym w Biskupcu podejmą USAR Kwidzyn. Od 1 listopada olsztynianie mają trenować i grać w nowej hali Urania.

W tym sezonie w I lidze zagrają jeszcze trzy inne zespoły z naszego województwa: Szczypiorniak Olsztyn, Jedynka Morąg oraz Jeziorak Iława.

EMIL MARECKI