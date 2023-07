Słabo zaczęli, dobrze skończyli

* GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn 1:2 (1:1)

1:0 - Ali (11), 1:1 - Kurbiel (20), 1:2 - Florek (75)

STOMIL: Garstkiewicz - Wójcik (46 Szramowski), Szabaciuk, Sadowski, Kubań, Karlikowski (62 Tuleja) - Żwir, Bezpalec, Stromecki (46 Kośmicki), Krawczun (71 Florek) - Kurbiel (71 Bała)

Gospodarze już po 120 sekundach mogli objąć prowadzenie, jednak groźne uderzenie głową z 7 m obronił Garstkiewicz. Niestety, 9 minut później olsztyński bramkarz już był bez szans, gdy Ali wykorzystał dośrodkowanie z lewej strony boiska. Zdobyty gol nakręcił jastrzębian, wydawało się, że zaraz podwyższą wynik, tymczasem w 20. min Stomil wyprowadził kontrę, którą po podaniu Karlikowskiego skutecznie wykończył Kurbiel. 1:1!

Niestety, był to jedynie wyjątek w słabej grze gości, którzy tuż przed przerwą mogli stracić drugą bramkę, całe szczęście po „bombie” Zycha piłka trafiła jedynie w poprzeczkę.

W drugiej połowie w Stomilu pojawili się Kośmicki (ponownie wypożyczony z Korony Kielce) oraz debiutant Szramowski, lecz na boisku wciąż dominowali jastrzębianie.

W 72. min zeszli Kurbiel i Krawczun, a w ich miejsce pojawili się Bała i Florek. No i po zaledwie trzech minutach okazało się, że była to znakomita zmiana, bo kontrę Stomilu zakończyły podanie Bały i mocny oraz przede wszystkim skuteczny strzał Florka, po którym olsztynianie trochę niespodziewanie objęli prowadzenie.

I chociaż Jastrzębie ambitnie walczyło, to wynik już nie uległ zmianie.

II LIGA

1. Olimpia G. 6 4:1

Wisła P. 6 4:1

-----------------------------

3. Hutnik 4 4:1

4. Pogoń 4 3:1

5. Zagłębie 4 2:1

Radunia 4 2:1

-----------------------------

7. Kotwica 3 2:1

8. Stomil 3 3:3

9. Polonia 3 1:1

Chojniczanka 3 1:1

11. Skra 3 1:3

12. Lech II 1 2:3

13. Jastrzębie 1 1:2

14. Kalisz 1 0:1

15. Olimpia E. 1 2:4

ŁKS II 1 2:4

17. Stal 0 0:2

18. Sandecja 0 1:4