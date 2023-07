Lekkoatletyczny weekend

Jako pierwsi w uniwersjadowej wiosce 22 lipca zameldowali się siatkarki i siatkarze, natomiast główna część polskiej reprezentacji przyleci 27 lipca. W biało-czerwonej kadrze znalazło się 198 zawodniczek i zawodników, w tym m.in. Konrad Bukowiecki, kulomiot AZS UWM Olsztyn. – Lecę tam z myślą, by zdobyć trzeci medal - powiedział Konrad Bukowiecki. - Przez ostatnie pół roku walczyłem ze zdrowiem, ale wracam do formy i mam nadzieję, że już na uniwersjadzie forma będzie zwyżkowała. Jeśli będę zdrowy i nic nie będzie mnie bolało, to nie powinno być problemów z dobrym wynikiem - zakończył olsztyński kulomiot, który w sobotę podczas mityngu w Madrycie zajął ósme miejsce wynikiem 20,22 m.

W Chinach polscy studenci będą rywalizować w 13 dyscyplinach, w tym po wielu latach przerwy wezmą udział aż w czterech turniejach w sportach drużynowych – siatkówce kobiet i mężczyzn oraz koszykówce kobiet i mężczyzn.

Do tej pory na letnich uniwersjadach polscy sportowcy-studenci zdobyli 357 medali – 98 złotych, 118 srebrnych i 141 brązowych. Cztery lata temu w Neapolu biało-czerwoni wywalczyli 4 złote, 2 srebrne i 9 brązowych krążków.

* Podczas mityngu w Monako Natalia Kaczmarek (Podlasie Białystok) ponownie zaimponowała formą i wygrała bieg na 400 m. Był to już trzeci w tym roku - po Florencji i Chorzowie - triumf polskiej biegaczki w mityngu Diamentowej Ligi.

W Monako Polka wygrała z czasem 49,63 i jest to jej drugi rezultat w karierze! Kaczmarek jest liderką „Diamond Race”, a zwycięstwem w Monako zapewniła sobie prawo udziału w finale diamentowego cyklu, który odbędzie się we wrześniu w Eugene. Na ósmym miejscu bieg ukończyła Anna Kiełbasińska (52,67).

* Holenderka Femke Bol w mityngu Diamentowej Ligi w Londynie wynikiem 51,45 ustanowiła rekord Europy w biegu na 400 metrów przez płotki. Dotychczasowy, który także należał do niej, poprawiła o 0,58.