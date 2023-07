Podwójnie srebrny Kowalewicz

Start we Wrocławiu Maciej Kowalewicz zaczął od udziału w kwalifikacjach konkurencji Karabin Pneumatyczny 60 strzałów (KPN 60). - Zająłem w nich trzecie miejsce z wynikiem 623,1 punktu - wyjaśnia strzelec olsztyńskiej Gwardii. - Dzięki temu awansowałem do finału, w którym walka zaczęła się od początku, czyli bez uwzględnienia rezultatów kwalifikacji.

Finał rozpoczął się od dwóch serii po pięć strzałów, po czym były strzały pojedyncze. - Po 12 strzałach odpadł jeden zawodnik, a po każdych dwóch następnych odpadał kolejny - opowiada Maciej Kowalewicz. - Dwóch ostatnich zawodników w sumie oddało więc 24 strzały. No i ja w tej dwójce byłem, jednak minimalnie lepszy okazał się Tomek Bartnik z Legii.

Następną konkurencją był Karabin Dowolny w 3 Postawach (KDW 3x20). Te kwalifikacje okazały się popisem Kowalewicza, bowiem wygrał je z przewagą aż siedmiu punktów nad Bartkiem (586 do 579).

