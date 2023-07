Puste trybuny w Gdyni

* Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2 (1:2)

1:0 - Skóra (1), 1:1 - Ambrosiewicz (10), 1:2 - Wacławek (33), 2:2 - Kobacki (80)

* Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec 3:2 (0:1)

0:1 - Bykow (34), 1:1 - Ceglarz (74 k), 2:1 - Rybicki (78), 2:2 - Bonecki (87), 3:2 - Król (90 k)

W ostatniej kolejce poprzedniego sezonu Arka przegrała 1:2 z Niecieczy, w efekcie wypadła z czołowej szóstki i nie zagrała w barażach. No i los tak chciał, że w pierwszej kolejce nowego sezonu doszło do powtórki, tyle że w Gdyni. Niestety, w mieście od wielu tygodni trwa wojna właściciele klubu kontra reszta miasta, w efekcie na trybunach zasiadło niespełna 1400 kibiców. Co ciekawe kibiców popiera nawet prezydent Gdyni, który całkowicie odciął klub od miejskich dotacji. Sympatycy Arki nie kupują biletów, karnetów oraz gadżetów w klubowym sklepie - obecnych właścicieli chcą w ten sposób zmusić do sprzedaży Arki, tym bardziej że jest jeden zainteresowany. Mecz ostatecznie skończył się szczęśliwym dla gdynian remisem, bowiem goście w 90. min nie wykorzystali rzutu karnego,

W drugim piątkowym spotkaniu lubelski beniaminek, który w finale barażów ograł Stomil, miał sporo szczęścia, bo ograł 3:2 Zagłębie Sosnowiec dzięki dwóm jedenastkom podyktowanym w 74. i 90. minucie.

Rozpoczęty w piątek sezon I ligi może być jednym z najciekawszych od lat (szkoda, że bez udziału Stomilu), bo wśród 18 drużyn ponad połowa liczy na awans. Faworytem wydaje się Wisła Kraków, ale podobnie było rok wcześniej, kiedy to krakowska drużyna odpadła w barażach. Teraz groźnych rywali ma jeszcze więcej.

- Słychać z różnych stron głosy, że będzie to najmocniejsza pierwsza liga od lat. I odbieramy to jako wielki zaszczyt, że możemy znaleźć się w tym gronie - powiedział trener Polonii Warszawa Rafał Smalec. Jego zespół jest jednym z trzech beniaminków - obok Motoru Lublin i Znicza Pruszków.

Polonia i Motor to kluby z przeszłością w ekstraklasie - „Czarne Koszule” dwa razy zdobyły mistrzostwo Polski (1946, 2000). W obu drużynach właścicielami są znani biznesmeni, więc nic dziwnego, że kibice wierzą w kolejne sukcesy.

Z ekstraklasy spadły Wisła Płock, Lechia Gdańsk i Miedź Legnica. Każdy z tych zespołów - mimo rewolucji kadrowej i odejściu czołowych piłkarzy - chce jak najszybciej wrócić na najwyższy szczebel.

Najgłośniej było o zamieszaniu i niepewnej przyszłości w Lechii. Przez wiele tygodni z drużyny odchodzili podstawowi zawodnicy, ale w końcu pojawił się nowy właściciel - fundusz inwestycyjny Mada Global, działający w oparciu o regulacje organów nadzoru finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Efektem było m.in. sprowadzenie wicekróla strzelców I ligi poprzedniego sezonu - Hiszpana Luisa Fernandeza z Wisły Kraków, o którego zabiegało kilka klubów ekstraklasy. Zatrudniono też nowego trenera, którym został Szymon Grabowski, do niedawna szkoleniowiec Stomilu.

Miedź ściągnęła m.in. niemieckiego obrońcę Floriana Hartherza z Podbeskidzia Bielsko-Biała, Damiana Michalika ze Stali Rzeszów oraz Kamila Antonika z Resovii.

Jest również spora grupa drużyn, które bezskutecznie ubiegały się o awans do ekstraklasy w poprzednim sezonie, jednak latem dokonały ciekawych transferów i znów zamierzają walczyć o promocję.

To przede wszystkim Wisła Kraków, ale również Bruk-Bet Termalica Nieciecza (przegrał finał baraży o ekstraklasę z Puszczą Niepołomice 2:3 po dogrywce), Stal Rzeszów, Arka Gdynia i Podbeskidzie. „Biała Gwiazd”a sięgnęła, podobnie jak rok temu, po hiszpańskich piłkarzy, m.in. znanego z polskich boisk Joana Romana, o którego pytały kluby ekstraklasy. W minionym sezonie I ligi strzelił dla Podbeskidzia 16 goli, z czego aż 10 od marca.

Pierwszoligowcy rozegrają w tym roku 19 kolejek, ostatnią z nich 16-17 grudnia. Na boiska wrócą 17-18 lutego. Zakończenie sezonu zasadniczego, czyli 34. kolejkę, zaplanowano na 25-26 maja 2024.

* 1. kolejka, piątek: Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2, Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec 3:2; sobota: Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk (15), Górnik Łęczna - Wisła Kraków (17.30 Polsat Sport Extra), Polonia Warszawa - GKS Tychy (20); niedziela: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock (12.4 Polsat Sport), Znicz Pruszków - Resovia Rzeszów (15), Miedź Legnica - GKS Katowice (18); poniedziałek: Stal Rzeszów - Odra Opole (18).