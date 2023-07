Rezerwy Zagłębia na początek

W poprzednim sezonie Stomil do końca walczył o awans, niestety, w decydującym meczu barażowym w rzutach karnych przegrał z Motorem Lublin. Niedosyt był ogromny, bo tak naprawdę do bezpośredniego awansu zabrakło zaledwie jednego zwycięstwa w ostatnich czterech spotkaniach! Niestety, Stomil w końcówce sezonu złapał zadyszkę, zaliczając trzy remisy i porażkę.

Po sezonie z Olsztyna odszedł Szymon Grabowski, którego wykupiła Lechia Gdańsk. Były trener Stomilu teraz ma walczyć z zespołem z Wybrzeża o powrót do Ekstraklasy. W międzyczasie Stomil ogłosił pozyskanie sponsora strategicznego, którym została Energa. Podczas konferencji prasowej z ust wiceprezesa Tomasza Żukowskiego padła jasna deklaracja, że teraz celem jest walka o I ligę.

Misję awansu powierzono trenerowi z młodego pokolenia. Szkoleniowcem Stomilu został 30-letni Patryk Czubak - ostatnio prowadził rezerwy Widzewa Łódź, z którym nie zdołał awansować do III ligi. Wraz z nim do klubu przyszli także Krzysztof Mordak (II trener) oraz trener przygotowania motorycznego Patryk Gromek. Nowym kierownikiem został Piotr Czuryłło, poza tym w Stomilu nadal pracują Grzegorz Lech (asystent) i Zbigniew Małkowski (trener bramkarzy).

Zespół - w porównaniu do lat ubiegłych - nie przeszedł rewolucji kadrowej. Z podstawowych zawodników z poprzedniego sezonu odeszło tylko czterech graczy, z których jeden być może powróci do Olsztyna. W „Dumie Warmii” nie zobaczymy bramkarza Jakuba Mądrzyka, któremu skończyło się wypożyczenie z Rakowa. W poprzednim sezonie aż 15 razy zachował czyste konto, więc nikogo nie powinno dziwić zainteresowanie innych klubów. Ostatecznie Mądrzyk wylądował na kolejnym wypożyczeniu w Miedzi Legnica, która zamierza walczyć o powrót do Ekstraklasy. Do Korony Kielce powrócił Igor Kośmicki, jednak nie przebił się do szerokiego składu zespołu grającego na najwyższym szczeblu rozgrywek, więc jest szansa, że wróci do Olsztyna, z tym że nie przed niedzielnym meczem. Do ligowego rywala udał się Maciej Spychała, który odrzucił nowy kontrakt w Stomilu i wybrał atrakcyjniejszą umowę pod względem finansowym w Olimpii Elbląg.

Największym osłabieniem Stomilu wydaje się być odejście Japończyka Shuna Shibaty, który jest o krok od związania się z pierwszoligowym GKS Katowice.

Kto zatem przyszedł do Stomilu? Patryk Czubak będzie miał do dyspozycji dwóch bramkarzy młodzieżowców. Z Kotwicy Kołobrzeg wypożyczony został Miłosz Garstkiewicz, a z Jaguara Gdańska udało się wykupić 16-letniego Łukasza Jakubowskiego - podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o następny rok. Najbardziej doświadczonym piłkarzem, który latem przeniósł się do Olsztyna, jest Czech Michał Bezpalec. W przeszłości przez blisko trzy sezony występował w Polsce w Bruk-Becie Termalice Nieciecza, z którym awansował do ekstraklasy. Na najwyższym szczeblu wystąpił osiem razy. Do Stomilu z Niecieczy przeniósł się Daniel Pietraszkiewicz, który w Olsztynie będzie chciał powrócić do optymalnej formy po kontuzji. II-ligowiec związał się także z piłkarzami pochodzącymi z regionu. Kontrakty pisali Filip Laskowski (urodzony w Pasłęku) oraz Łukasz Szramowski (pochodzi z Zalewa). Do pierwszego meczu nowym zawodnikiem Stomilu powinien zostać ogłoszony Tomasz Bała z Unii Skierniewice, kwestią dni pozostaje pozyskanie Yūdai Shinonagi z Korony II Kielce (wcześniej grał w Warmii Olsztyn).

Kadra Stomilu nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta, a okienko transferowe zostanie zamknięte dopiero 4 września.

W okresie przygotowawczym Stomil zagrał trzy gry kontrolne. Najpierw było zwycięstwo 3:0 ze Zniczem Pruszków, w ostatni weekend olsztynianie zremisowali 1:1 z Lechią Gdańsk, a w środę Stomil przegrał 3:4 z III-ligową Mławianką Mława. W tym ostatnim meczu z podstawowego składu zagrał jedynie Karol Żwir, który wraca do formy po lekkim urazie. - Chcieliśmy zweryfikować i zobaczyć piłkarzy, którzy ostatnio mniej grali w sparingach, oraz tych, którzy są na przecięciu pierwszego i drugiego zespołu, a także wyróżniających się zawodników rezerw - wyjaśnia trener Czubak. - Byli także piłkarze testowani, więc udało się złożyć na tyle liczną grupę, że mogła wystąpić w meczu. Zobaczyliśmy zawodników w walce z przeciwnikiem, nie jedynie w grze wewnętrznej.

W Stomilu zagrali m.in. Filip Arak (Polonia Warszawa), Maciej Kowal (Pogoń Szczecin), Jan Szpaderski (MKS Kluczbork), Kacper Zielski (FC Matera), Michał Zięba (Hutnik Kraków), Marcel Abramczyk (ostatnio wypożyczony do Jezioraka Iława) oraz juniorzy Kacper Gwardiak, Igor Kąkolewski, Paweł Łastowski i Maciej Narloch.

W niedzielę o godzinie 16 Stomil przed własną publicznością zagra z Zagłębiem II Lubin. W poprzednim sezonie olsztynianie wygrali z tym zespołem dwukrotnie - 6:2 u siebie i 4:0 na wyjeździe - trener Czubak przestrzega jednak przed lekceważeniem rywala.

* Inne mecze 1. kolejki, piątek: Pogoń Siedlce - ŁKS II Łódź (17); sobota: Kotwica Kołobrzeg - Polonia Bytom (14:15 TVP Sport), Olimpia Elbląg - Lech II Poznań (16), Stomil Olsztyn - Zagłębie II Lubin (16), Hutnik Kraków - Skra Częstochowa (17), GKS Jastrzębie - Stal Stalowa Wola (18), Olimpia Grudziądz - Sandecja Nowy Sącz (18), Wisła Puławy - Chojniczanka Chojnice (18), KKS 1925 Kalisz - Radunia Stężyca (19:25).

EMIL MARECKI

Stomil Olsztyn

* Bramkarze: Miłosz Garstkiewicz, Łukasz Jakubowski

* Obrońcy: Michal Bezpalec, Igor Jędrzejczyk, Michał Karlikowski, Lukas Kubań, Hubert Sadowski, Filip Szabaciuk, Bartosz Waleńcik

* Pomocnicy: Łukasz Borkowski, Mateusz Drabiszczak, Kacper Kondracki, Hubert Krawczun, Filip Laskowski, Daniel Pietraszkiewicz, Marcin Stromecki, Łukasz Szramowski, Filip Wójcik, Karol Żwir

* Napastnicy: Bartosz Florek, Piotr Kurbiel