Poranna gimnastyka zmienia życie

Poranna gimnastyka jest wartościowym rytuałem. Regularne poranne wykonywanie ćwiczeń fizycznych poprawia naszą kondycję fizyczną, wzmacnia mięśnie, poprawia elastyczność stawów i postawę ciała - wyjaśnia trener Paweł Wierzchoń. - Ponadto wpływa korzystnie na nasze zdrowie psychiczne poprzez zmniejszenie stresu, poprawę nastroju i wydzielanie endorfin. Poranna gimnastyka zwiększa również naszą energię, koncentrację i produktywność w ciągu dnia, a także może przyczynić się do poprawy jakości snu. Dodatkowo regularne wykonywanie tego rytuału pozwala nam budować zdrowe nawyki i dyscyplinę życiową, co przekłada się na osiąganie sukcesów również w innych dziedzinach naszego życia - dodaje Paweł Wierzchoń.

Korzyści fizyczne

Regularne wykonywanie porannej gimnastyki przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej. Pobudza krążenie krwi, co z kolei dostarcza skutecznie tlen i składniki odżywcze do tkanek. Wzmacnia mięśnie, poprawia elastyczność stawów i wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Ponadto regularne ćwiczenia poranne mogą przyczynić się do utraty wagi i zwiększenia metabolizmu, co ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie ogólne.

Poprawa psychiki

Poranna gimnastyka nie tylko wpływa na nasze ciało, ale również na nasze zdrowie psychiczne. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych może zmniejszyć poziom stresu, poprawić nastrój i zwiększyć wydzielanie endorfin, hormonów odpowiedzialnych za uczucie szczęścia i relaksu. Regularne ruchy fizyczne mogą być również skutecznym narzędziem w walce z depresją i lękiem.

Lepsza koncentracja

Rozpoczęcie dnia od porannej gimnastyki może zrewolucjonizować naszą energię i koncentrację na resztę dnia. Ćwiczenia, który wykonujemy rano, dostarczają tlen do mózgu, co zwiększa czujność i poprawia funkcje poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć i kreatywność. Dodatkowo wyzwalane podczas ćwiczeń endorfiny mają pozytywny wpływ na naszą motywację i produktywność.

Lepsza jakość snu

Badania pokazują, że regularne ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w regulacji rytmu snu. Poranna gimnastyka może przyczynić się do poprawy jakości snu, ponieważ podnosi nasze ciało i temperaturę, a następnie spowalnia je po zakończeniu aktywności. Regularny harmonogram ćwiczeń może pomóc w ustanowieniu zdrowego rytmu snu, co ma ogromne znaczenie dla naszego ogólnego samopoczucia i wydajności w ciągu dnia.

Tworzenie nawyków

Rozpoczęcie dnia od porannej gimnastyki jest nie tylko korzystne dla naszego zdrowia, ale również pozwala nam zbudować zdrowe nawyki i dyscyplinę życiową. Regularne wykonywanie ćwiczeń wymaga determinacji i zaangażowania, co przekłada się na rozwój silnej woli i umiejętności pokonywania trudności. Ta dyscyplina może przenieść się na inne obszary naszego życia i wpływać na naszą produktywność i osiągnięcia.

Aspekty socjalne

Poranna gimnastyka może być również okazją do nawiązania więzi z innymi osobami. Wspólne ćwiczenia mogą być doskonałą okazją do spotkania się z przyjaciółmi, rodziną lub sąsiadami. Dzięki temu rytuałowi możemy czerpać wsparcie i motywację od innych osób, które podzielają nasze cele zdrowotne i fitnessowe.

Od czego zacząć?

- Rozpoczęcie porannej gimnastyki nie musi być skomplikowane. Wystarczy znaleźć rodzaj aktywności, który nam odpowiada, i ustalić realistyczny plan treningowy. Warto zacząć od prostych ćwiczeń i stopniowo zwiększać intensywność i czas trwania treningu. Ważne jest również, aby znaleźć motywację, np. poprzez wyznaczenie celów i śledzenie postępów. Wspólne ćwiczenia z innymi osobami lub korzystanie z aplikacji mobilnych mogą pomóc w utrzymaniu regularności – podsumowuje Paweł Wierzchoń.

WARTO WIEDZIEĆ

>>> Paweł Wierzchoń – trener gimnastyki sportowej II klasy, kulturystyki II klasy, instruktor akrobatyki sportowej, instruktor parkour, instruktor lekkoatletyki. Sędzia Polskiego Związku Gimnastycznego. Absolwent warszawskiego AWF, w 2010 zdobył srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Polski. Współtworzył stowarzyszenie Parkour United, stworzył fundamenty pod pierwszą akademię Parkour dla dzieci, współorganizował zawody Mistrzostwa Polski w Street Workout w 2016 roku w Warszawie. Od 2017 roku prowadzi zajęcia z gimnastyki i rozciągania dla dorosłych pod szyldem Gimnastyka Warszawa i współorganizuje największe obozy gimnastyczne w Polsce - All Stars Gymnastics Camp. Od ośmiu lat jest związany z sekcją gimnastyczną Legii Warszawa.

>>> Gimnastyka Warszawa – założona w 2017 roku grupa pasjonatów, instruktorów i trenerów gimnastyki, strechingu, akrobatyki i pole dance, którzy podjęli się wyzwania, jakim jest propagowanie uprawiania sportów gimnastycznych w dorosłym wieku. W ciągu 5 lat z zajęć gimnastycznych skorzystało ponad 2500 osób.