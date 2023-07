Znamy pierwszych półfinalistów Ligi Narodów

Siatkarze Stanów Zjednoczonych pokonali w Gdańsku Francję 3:2 (25:21, 25:18, 17:25, 24:26, 15:9) i awansowali do półfinału Ligi Narodów. O finał zagrają z Włochami, którzy bez wysiłku ograli Argentynę.

* USA - Francja 3:2 (25:21, 25:18, 17:25, 24:26, 15:9)

Pierwszy ćwierćfinał tej edycji Ligi Narodów był powtórką ubiegłorocznego finału, w którym Francuzi pokonali Amerykanów 3:2.

Podopieczni trenera Johna Sperawa zdominowali przeciwników w dwóch pierwszych setach, jednak w trzeciej partii na boisku pojawili się Antoine Brizard, były gracz Projektu Warszawa, oraz Jean Patry, który w przyszłym sezonie będzie reprezentować Jastrzębski Węgiel, co odmieniło grę aktualnych mistrzów olimpijskich i pozwoliło im doprowadzić do tie-breaka. Nie zdołali przenieść tego poziomu na decydującą odsłonę, zagrywka znanego z GKS Katowice Micah Ma'a dała USA przewagę, którą zespół utrzymał do końca meczu.

W drugim środowym ćwierćfinale aktualni mistrzowie świata Włosi zmierzyli się z brązowymi medalistami igrzysk olimpijskich w Tokio Argentyńczykami.

* Włochy - Argentyna 3:0 (25:17, 25:13, 25:14)

Drugi ćwierćfinał tegorocznej edycji Ligi Narodów w przeciwieństwie do pierwszego był jednostronny. Aktualni mistrzowie świata zdominowali Argentyńczyków i bez problemów wygrali w trzech setach. Mecz trwał zaledwie 67 minut.

Biało-czerwoni powalczą o półfinał z Brazylią w czwartek o godz. 20. Trzy godziny wcześniej Japonia zmierzy się ze Słowenią.