* Wczoraj Shun Shibata pomyślnie przeszedł testy medyczne i wszystko wskazuje na to, że podpisze umowę z pierwszoligowym GKS Katowice. W minionym sezonie Japończyk w barwach Stomilu był jednym z najlepszych pomocników II ligi. Do Olsztyna Shun Shibata trafił w 2021 roku, a niedawno przedłużył kontrakt do 2024 roku, co oznacza, że na jego sprzedaży olsztyński klub coś zarobi. Ile dokładnie? - Tego nie mogę powiedzieć, bo obowiązuje mnie tajemnica handlowa - wyjaśnił Arkadiusz Tymiński, prezes Stomilu. - Jednak jeszcze z Katowicami nie podpisaliśmy umowy transferowej, a póki to się nie stanie, póty Japończyk wciąż będzie naszym piłkarzem.

* Z okazji 78. rocznicy powstania Stomilu Olsztyn w sobotę odbył się turniej o puchar „Dumy Warmii”, w którym udział wziął klubowy zespół oraz drużyny sponsorów.

Ostatecznie najlepszy okazał się zespół „Dumy Warmii”, drugie miejsce zajęła ekipa firmy Niczuk, podium zamknęli pracownicy Mir-Wit Toyota Olsztyn, natomiast statuetka dla gracza turnieju trafiła do Piotra Krztonia.

W rozgrywkach wzięli udział także przedstawiciele następujących firm: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, KOMA Olsztyn, Dachland, Fitness Club Sylwetka, Res Energy, Voltaic System, Reklama Olsztyn – PR Biznes.

* Osa Ząbrowo i Reduta Bisztynek spadły niedawno do klasy B, ale niespodziewanie pomocną dłoń wyciągnął Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, który zgodził się powiększyć grupę 1 klasy A z 12 do 14 zespołów. W tej sytuacji do tej grupy trafi Reduta, natomiast Osa zagra w grupie 4.

>>> Grupa 1: Żagiel Piecki, Reduta Bisztynek, MKS Ruciane-Nida, Mazur Pisz, Tempo Ramsowo/Wipsowo, Pojezierze Prostki, Fala Warpuny, Rona 03 Ełk, Perkun Orżyny, Kłobuk Mikołajki, KS Wojciechy, Mazur Wydminy, Orzeł Czerwonka, Jurand Barciany; grupa 4: PFT Sampława, LZS Frednowy, Jeziorak II Iława, Mały Jeziorak Iława, Vel Dąbrówno, Delfin Rybno, KS Mroczno, Osa Ząbrowo, Avista Łążyn, Radomniak Radomno, Olimpia Kisielice, Wel Lidzbark, Jordan Kazanice, Orzeł Ulnowo.

A-klasowy sezon rozpocznie się 12 sierpnia.

* Nocny turniej o puchar burmistrza Bartoszyc zakończył się zwycięstwem 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, która w finale pokonała 1:0 młodych piłkarzy Vikci. Był to trzeci z rzędu triumf wojskowych w tej imprezie.

Tym razem na boiskach przy ul. Bema zagrało 14 drużyn - rywalizacja rozpoczęła się o godz. 20, a zakończyła około godz. 2:30.

Najlepszym bramkarzem został Łukasz Rentkowski, a za najlepszego zawodnika uznano Radosława Kurywczaka (obaj 20 BBZ).

>>> Półfinały: 20 BBZ - White Power 2:1, WKS Polkajmy - Vikcia 0:0, karne 4:5; o 5. miejsce: GTW - Mroczna Armia 0:1; o 3. miejsce: White Power - WKS Polkajmy 1:0; finał: 20 BBZ - Vikcia 1:0.

* Z okazji 70-lecia Błękitnych Pasym rozegrano mecz Drużyna Wielkich Serc - Przyjaciele Błękitnych, z którego dochód przeznaczono dla Arka Sokołowskiego, który w rundzie wiosennej doznał groźnej kontuzji kolana. Mecz 3:1 wygrali przyjaciele, a honorowego gola dla Wielkich Serc z rzutu karnego strzelił poseł Michał Wypij.

W sobotę Błękitni rozegrali też pierwszy letni sparing, na swoim stadionie wygrywając 3:1 z Naki Olsztyn. Bramki dla zwycięzców zdobyli: Dawid Mikulak, Kamil Kępka i Jakub Kulesik. Dzisiaj o godz. 18.30 Błękitni rozegrają wyjazdowy sparing z GKS Stawiguda.