Irena - polska królowa Tampere

European Masters Games to prestiżowa impreza, dlatego kajakarze w Warmii i Mazur przygotowania do niej zaczęli praktycznie tuż po ubiegłorocznych mistrzostwach świata, które w sierpniu odbyły się w Bydgoszczy. - Z tym że przygotowania to nie tylko treningi, bo poza tym było wiele spraw organizacyjnych do ogarnięcia - wyjaśnia olsztynianin Jarosław Gulak. - Krok po kroku załatwialiśmy m.in. transport, czyli dwa samochody, w tym jeden z przyczepą na 12 łódek, prom, zakwaterowanie oraz opłaty startowe.

Ostatecznie w Finlandii pojawiło się siedmioro zawodników reprezentujących olsztyńskie OKSW i KSC (Irena Serowik, Danuta Matczyńska, Tomasz Zrajkowski, Andrzej Adamiuk, Jarosław Gulak, Jerzy Dunajski i Piotr Kuchmacz), poza tym była jeszcze trzyosobowa ekipa elbląskiej Korony (kajakarze Mirosław Kreczman i Ryszard Białkowski oraz kanadyjkarz Adam Dąbrowski).

Podróż z Olsztyna trwała prawie dobę: przez Rygę do Tallina, potem promem do Helsinek, a na koniec jeszcze 180-kiometrowa jazda samochodami do Tampere. - Po przybyciu na miejsce mieliśmy jeden dzień na aklimatyzację i zapoznanie się z torem kajakowym - opowiada Jarosław Gulak z OKSW. - Zaliczyliśmy trening, a ja przy okazji zaliczyłem... wywrotkę podczas próby startu w jedynce. Popełniłem błąd i chociaż potem kolejne starty były już udane, to jednak to niepowodzenie gdzieś cały czas siedziało mi w głowie.

Całe szczęście podczas zawodów problemów w maszynie startowej już nie miałem, kłopoty były natomiast z pogodą, bo Skandynawia przywitała nas zimnem i ulewnym dwudniowym deszczem. Potem było trochę lepiej, bo od czasu do czasu pojawiało się słońce, ale za to spore problemy sprawiał wszystkim silny i zmienny wiatr.

Pierwsze dwa dni zawodów to były przede wszystkim eliminacje do finałów na 200 m i 500 m, które były licznie obsadzone, natomiast dwa kolejne dni to była - jak twierdzi Jarosław Gulak - „jazda bez trzymanki”, bo finał gonił finał, więc niekiedy między nimi nie było nawet chwili na odpoczynek.

W Finlandii Gulak postanowił rywalizować także w jedynce, której do tej pory raczej unikał. Konkurencja była duża, ale ostatecznie olsztynianin awansował do obu finałów. W wyścigu na 200 m w połowie dystansu był dopiero szósty wśród dziewięciu kajakarzy, ale potem... ... - Poszedłem na całość i włączyłem turbo, dzięki czemu metę minąłem na trzecim miejscu - opowiada kajakarz z Olsztyna. - Odległości między czterema zawodnikami były minimalne, więc pewności co do miejsca na podium nabrałem dopiero wtedy, gdy sędziowie wywołali mój kajak do zważenia. Następnego dnia był finał na 500 m i tu nie było już żadnej kalkulacji. Od początku postawiłem na atak i umiejętne dawkowanie sił, aby starczyło ich do mety. Strategia się sprawdziła, bo niezagrożony minąłem metę na drugim miejscu. W obu finałach przegrałem z Litwinem Aleksandrasem Ambotasem.

Jarosław Gulak w sumie zdobył aż dziewięć medali (4 złote-1 srebrny-4 brązowe), ale olsztyńską królową toru w Tampere okazała się Irena Serowik (na co dzień nasza redakcyjna koleżanka), która wywalczyła aż 13 medali (10-2-1)!

Szczególnie ciekawy był finał mikstów w K-2 na 500 m, w którym partnerem pani Ireny był Jarosław Gulak. Znają się bardzo dobrze, m.in. rok temu zajęli trzecie miejsce w mistrzostwach świata mastersów, więc w Finlandii też celowali w podium. No i po 400 metrach płynęli na trzecim miejscu, ale wtedy zaczęli zabójczy - oczywiście dla rywali - finisz, w efekcie wygrali, wyprzedzając wicemistrzów o 0,4 sekundy! - Po dekoracji zebraliśmy wiele gratulacji od kibiców i rywali, którzy przyznali, że ten wyścig był prawdziwą ozdobą igrzysk - z dumą przyznaje pan Jarosław.

Potem para Serowik-Gulak wygrała jeszcze na 5000 m, a na 200 m zdobyła brąz, co oznaczało, że olsztynianie zostali najlepszym miksem imprezy w Tampere.

Co ciekawe dla pani Ireny był to powrót po wielu latach, bowiem w 1978 roku w Tampere zajęła piąte miejsce w mistrzostwach świata juniorów (w K-4 500 m).

- Dlatego gdy się dowiedziałam, że teraz będą tam igrzyska mastersów, uznałam, że nie mogę tej imprezy opuścić - wyjaśnia Irena Serowik. I chociaż był to jej debiut w European Masters Games, to zaliczyła start, o którym nie marzyła nawet w najśmielszych snach. - Na medale w mikście z Jarkiem Gulakiem liczyłam, ale o takim sukcesie nawet nie pomyślałam - przyznaje olsztyńska kajakarka, która w Finlandii startowała w kategorii wiekowej 60+, ale równie dobrze poszło jej w rywalizacji w młodszymi rywalkami w kat. 55+.

Z dobrej strony w Finlandii pokazali się także elblążanie - dwa złote medale wywalczył kanadyjkarz Adam Dąbrowski, a poza tym na podium stanęli także Mirosław Kreczman (1-1-4) i Ryszard Białkowski (1-0-4). - Ciekawa impreza, jednak widać było światowy kryzys - ze smutkiem przyznaje Mirosław Kreczman. - Sportowcy mają kłopoty finansowe, w efekcie wielu z nich rezygnuje z udziału w zawodach. Rok temu na mistrzostwach świata w Bydgoszczy była zdecydowanie lepsza frekwencja, chociaż tam też Rosjan i Białorusinów ze zrozumiałych względów nie było.

Na koniec warto przypomnieć, że wyjazd na European Masters Games był możliwy m.in. dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego, natomiast najbliższe starty kajakarzy to wrześniowe mistrzostwa Polski w Wałczu, a w przyszłym roku w bułgarskim Płowdiw odbędą się kolejne mistrzostwa świata.

ARTUR DRYHYNYCZ

MEDALIŚCI Z WARMII I MAZUR

Złoto

* Kat. wiekowa 50+: Andrzej Adamiuk-Tomasz Zrajkowski (K-2 5000 m)

* Kat. wiekowa 55+: Irena Serowik-Danuta Matczyńska (K-2 200 m), Adamiuk-Matczyńska (K-2 Mix 5000 m), Serowik-Jarosław Gulak-Adamiuk-Matczyńska (K-4 Mix 200 m), Matczyńska (K-1 5000 m), Serowik-Gulak-Adamiuk-Matczyńska (K-4 Mix 500 m), Serowik-Matczyńska (K-2 5000 m), Matczyńska (K1 200 m), Mirosław Kreczman-Ryszard Białkowski (K-2 5000 m), Adam Dąbrowski (C-1 200 m), Dąbrowski (C-1 500 m)

* Kat. wiekowa 60+: Serowik-Jolanta Niedzielczyk (K-2 500 m), Serowik-Gulak (K-2 Mix 5000 m), Serowik-Niedzielczyk-Elżbieta Hoffmann-Aida Vilimiene (K-4 200 m), Serowik (K-1 5000 m), Serowik-Niedzielczyk-Hoffmann-Helga Freund (K-4 500 m), Serowik-Gulak (K2 Mix 200 m)

* Kat. wiekowa 65+: Jerzy Dunajski-Zakaria Khizanishvili (C-2500 m)

Srebro

* Kat. wiekowa 50+: Zrajkowski-Lucie Filion (K-2 Mix 5000 m), Adamiuk-Zrajkowski-Ryszard Białkowski-Mirosław Kreczman (K-4 200 m), Adamiuk-Matczyńska (K-2 Mix 200 m), Adamiuk-Matczyńska (K-2 Mix 500 m)

* Kat. wiekowa 55+: Mirosław Kreczman (K-1 200 m)

* Kat. wiekowa 60+: Serowik (K-1 200 m), Serowik (K-1 500 m)

* Kat. wiekowa 65+: Gulak (K-1 500 m), Dunajski-Khizanishvili (C-2 200 m), Dunajski-Khizanishvili (C-2 5000 m)



Brąz

* Kat. wiekowa 45+: Piotr Kuchmacz (K-1 5000 m), Kuchmacz-Freund (K-2 Mix 5000 m),

* Kat. wiekowa 50+: Kreczman-Białkowski-Adamiuk-Zrajkowski (K-4 200 m), Kreczman-Białkowski-Adamiuk-Zrajkowski (K-4 500 m)

* Kat. wiekowa 55+: Kreczman-Białkowski (K-2 200 m), Kreczman-Białkowski (K-2 500 m)

* Kat. wiekowa 60+: Serowik-Gulak (K-2 Mix 200 m)

* Kat. wiekowa 65+: Gulak (K-1 200 m), Gulak-Włodzimierz Jędrzejczyk-Andrzej Bieliński-Waldemar Jurczak (K-4 200 m), Gulak-Jędrzejczyk-Bieliński-Jurczak (K-4 500 m), Dunajski (C-1 500 m), Dunajski (C-1 200 m)