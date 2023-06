Do Gdańska przez Filipiny

Polscy siatkarze zaliczają pracowite tygodnie, bo w poniedziałek wrócili z turnieju Ligi Narodów z Rotterdamu, po czym po zaledwie trzech dniach udali się w 24-godzinną podróż na Filipiny.

Trener Grbic zapowiedział, że skład, który od środy do niedzieli będzie rywalizować w Pasay, będzie w większości tym, który później powalczy w turnieju finałowym w Gdańsku. Do kadry dołączyli więc etatowi reprezentanci - dla rozgrywającego Marcina Janusza, atakującego Łukasza Kaczmarka, przyjmującego Aleksandra Śliwki oraz libero Jakuba Popiwczaka będzie to debiut w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Do składu powrócili także nieobecni w Rotterdamie środkowi Mateusz Bieniek i Karol Kłos, a także przyjmujący Kamil Semeniuk. W Pasay nie zagrają natomiast przyjmujący Tomasz Fornal i Artur Szalpuk. Nie przekreśla jednak to ich szans na udział w turnieju finałowym, bowiem trener rozważa dokonanie jednej lub dwóch zmian w składzie przed decydującymi spotkaniami.

Rywalami biało-czerwonych na Filipinach będą Słoweńcy (5 lipca, g. 13), Brazylijczycy (7 lipca, g. 5), Kanadyjczycy (8 lipca, g. 9) oraz Japończycy (9 lipca, g. 13).

Siedem najlepszych drużyn po fazie zasadniczej oraz Polska jako gospodarz wystąpi w turnieju finałowym w Gdańsku (19-23 lipca).

* Skład reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Pasay City, rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz; środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski; przyjmujący: Bartosz Bednorz, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka; atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek; libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.



LIGA NARODÓW

1. Japonia 22 24:7

2. USA 21 22:4

3. Brazylia 19 22:12

4. Słowenia 18 19:10

5. Polska 14 18:16

6. Argentyna 16 20:13

7. Włochy 15 16:11

8. Holandia 14 18:14

9. Serbia 11 15:15

10. Francja 9 14:16

11. Iran 8 10:19

12. Kuba 5 10:22

13. Kanada 5 9:21

14. Chiny 5 8:21

15. Bułgaria 6 10:21

16. Niemcy 4 9:22

* O kolejności w tabeli decyduje liczba zwycięstw, a dopiero potem punkty