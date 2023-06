W Olsztynie stawiają na doświadczenie

Szefowie klubu najwidoczniej uznali, że zespół muszą wzmocnić gracze doświadczeni, dlatego podpisano kontrakty z 34-letnim Andrzejem Kryńskim oraz o dwa lata starszym Dawidem Przysiekiem. Kryński to prawoskrzydłowy, wychowanek Górnika Zabrze, mistrz Polski juniorów w 2008 roku, który osiem sezonów spędził w Superlidze. W barwach Górnika rozegrał m.in. osiem meczów w Pucharze EHF, a w 2019 roku zajął 4. miejsce w plebiscycie na najlepszego skrzydłowego Superligi. Potem reprezentował MMTS Kwidzyn, w którym w 103 spotkaniach rzucił 304 bramki, natomiast w sezonie 2022/23 został królem strzelców grupy A I ligi w barwach Sokoła Porcelana Lubiana Kościerzyna (185 bramek).

Z kolei Przysiek to jedna z wielkich postaci polskiego ligowego szczypiorniaka, bowiem jest członkiem elitarnego Klubu 1000, do którego należą piłkarze ręczni, którzy mogą pochwalić się zdobyciem minimum 1000 bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej! Niektórzy olsztyńscy kibice zapewne pamiętają go z meczów z Warmią Travelandem, podczas których popisywał się nieszablonowymi rzutami i perfekcyjnie wykonywanymi rzutami karnymi. W 2010 roku przez Bogdana Wentę był powoływany do kadry, w której o pozycję na środku rozegrania rywalizował z takimi zawodnikami jak Tomasz Rosiński, Bartłomiej Jaszka i Grzegorz Tkaczyk.

Przysiek to wychowanek Olimpijczyka Wągrowiec, następnie przez wiele lat gracz superligowej Nielby Wągrowiec.Trzeci strzelec Superligi w sezonie 2009/10 (176 bramek) i król strzelców w sezonie 2011/12 (170), a potem czołowy snajper I ligi. W 2012 roku przeszedł do Zagłębia Lubin, gdzie występował przez sześć lat. W 2018 został zawodnikiem Arki Gdynia, a po jej wycofaniu z rozgrywek dołączył do Chrobrego Głogów, gdzie imponował współpracą z kolegami, zdobywając tytuł najlepiej asystującego w Superlidze (2019). W minionym sezonie Przysiek występował w pierwszoligowym Sokole Porcelana Lubiana Kościerzyna, z którym awansował do Ligi Centralnej. Sokół jednak wycofał się z rozgrywek (zastąpił go Jurand Ciechanów), dlatego do Olsztyna trafi także bramkarz Dominik Jaworski.

podpisał kontrakt z Warmią Energą

Fot. facebook