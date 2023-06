Kto awansował, a kto spadł

W barażach zagrały Motor Lubawa i Polonia Iłowo, czyli 12. 13. zespół IV ligi, oraz Zatoka Braniewo i Victoria Bartoszyce, czyli wicemistrzowie dwóch grup klasy okręgowej. Motor trafił na Zatokę, a Polonia na Victorię, z czego bardzo ucieszył się Paweł Miłoszewski, grający trener bartoszyczan, który uważał, że ekipa z Iłowa będzie łatwiejszym rywalem niż Motor. Polonia jednak zaskoczyła bartoszyczan i w pewnym stopniu też swoich kibiców, bo w trakcie słabego sezonu była bardzo nieskuteczna, a jednocześnie jej obrona była dziurawa niczym szwajcarski ser, tymczasem w barażach jej bilans bramkowy wyniósł 10:1! Inna sprawa, że Polonia trafiła na bardzo osłabionego kadrowo przeciwnika.

Co prawda szkoleniowiec gospodarzy liczył na cud, bo przecież historia futbolu zna wiele nieprawdopodobnych zwrotów sytuacji, ale marzenia bartoszyczan błyskawicznie rozbił w puch Kacper Wydra, który potrzebował jedynie czterech minut, by zdobyć dwa gole!

Po takim ciosie Victoria już się nie podniosła, efekt jest taki, że w Iłowie w nowym sezonie nadal będą się cieszyć IV ligą, a w Bartoszycach marzenia o awansie muszą przełożyć minimum o rok.

Zdecydowanie bardziej wyrównana była rywalizacja Zatoki z Motorem. W Lubawie w pierwszym spotkaniu padł remis 1:1. Taki też wynik był w środę we Fromborku (tam domowe spotkania rozgrywa Zatoka na czas modernizacji stadionu w Braniewie). Gospodarze do przerwy prowadzili 1:0 po trafieniu Łukasza Wolaka. Poza tym Zatoka miała sporo sytuacji, ale nie potrafiła ich wykorzystać. Goście ambitnie walczyli do końca, czego efektem było trafienie w 89. minucie Filipa Czerwonki. W dogrywce czerwoną kartkę zobaczył Kacper Korkliniewski, więc przez 15 minut Motor grał w przewadze. No i podopieczni trenera Krzysztofa Malinowskiego wykorzystali swoją szansę w w 117. minucie, dzięki czemu utrzymali się w IV lidze.

* Victoria Bartoszyce - Polonia Iłowo 1:4 (0:3)

0:1, 0:2 - Wydra (1, 4), 0:3 - Letkiman (43), 1:3 - Pawłowski (65), 1:4 - Wydra (76)

* Zatoka Braniewo - Motor Lubawa 1:2 (1:0, 1:1)

1:0 - Wolak (45), 1:1 - Czerwonka (89), 1:2 - Kapusta (177); czerwona kartka: Korkliniewski (105 Zatoka)

W sezonie 2023/24 w IV lidze zagrają: Concordia Elbląg (spadkowicz), Polonia Lidzbark Warmiński, Mamry Giżycko, Mrągowia Mrągowo, Jeziorak Iława, Tęcza Biskupiec, Znicz Biała Piska, Granica Kętrzyn, Rominta Gołdap, Olimpia II Elbląg, DKS Dobre Miasto, Mazur Ełk (beniaminek), Constract Lubawa (beniaminek), Polonia Iłowo, Motor Lubawa, Stomil II Olsztyn (zgłoszeni do rozgrywek).

Rozgrywki rozpoczną się w pierwszy weekend sierpnia.

W środę rozegrano także rewanżowe mecze barażowe, których stawką była gra w okręgówce. Trochę niespodziewanie w dwóch przypadkach lepsi okazali się wicemistrzowie klasy A!

* Kłobuk Mikołajki - Łyna Sępopol 3:6 (0:3)

0:1 - Rzeźnik (4), 0:2 - Naruszewicz (13), 0:3 - Lemański (26), 1:3 - Serowik (54), 1:4 - Snopkowski (60), 2:4 - Gawliński (63), 2:5 - Antczak (74), 3:5 - Gawliński (84), 3:6 - Antczak (90+2)

Łyna w Sępopolu wygrała 6:3, ale mimo to Paweł Dobrzyński, prezes klubu, nie był pewien sukcesu. Jednak wystarczyło zaledwie 26 minut, by się uspokoił, a może wręcz opanował go błogi spokój, bowiem Łyna w tym momencie prowadziła już 3:0! Kłobuk musiałby więc strzelić sześć goli, nie tracąc żadnego, by marzyć o awansie. Tak się oczywiście nie stało, zatem klub z Sępopola utrzymał się w okręgówce.

* SKS Gwardia Szczytno - Żagiel Piecki 2:0 (0:0)

1:0 - Balcerzak (51), 2:0 - Wnuk (78)

W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, dlatego drużyna ze Szczytna awansowała do klasy okręgowej.

* Wałsza Pieniężno - Delfin Rybno 7:1 (2:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Szczęsny (16, 25, 49), 3:1 - Orzechowski (52), 4:1, 5:1 - Szczęsny (54, 55), 6:1 - Graczyk (82), 7:1 - Szczęsny (90); czerwona kartka: Jabłonowski (74 Delfin)

Największa niespodzianka barażów - wicelider grupy 2 klasy A wprost rozbił 13. zespół grupy 2 okręgówki (w pierwszym meczu był remis 1:1). Królem polowania został Jakub Szczęsny, który zdobył aż sześć bramek! Tym samym Wałsza awansowała, a Delfin spadł do klasy A.

* Orzeł Janowiec Kościelny - Kormoran Zwierzewo 3:0 (2:0)

1:0 - Pokrzywnicki (22), 2:0 - Korniejew (24), 3:0 - Szczypiński (76)

Orzeł, który sezon zakończył na drugim miejscu w grupie 4 klasy A, okazał się lepszy od 14. zespołu grupy 2 okręgówki. Co prawda w pierwszym meczu Kormoran wygrał 3:2, ale w rewanżu piłkarze ze Zwierzewa nie mieli wiele do powiedzenia.

dryh, EM