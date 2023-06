V Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego

Andrzej Biedrzycki zmarł nagle w kwietniu 2017 roku, umierając praktycznie na stadionie w Olsztynie. Zasłabł podczas jednego z treningów przed I-ligowym spotkaniem Stomilu ze Stalą Mielec. Biedrzycki w ostatnich miesiącach swojego życia pełnił rolę kierownika drużyny prowadzonej wtedy przez Adama Łopatkę. Pod koniec treningu upadł na ziemię, potem okazało się, że był to efekt rozległego zawału serca, został jeszcze przetransportowany do szpitala, ale po kilku dniach zmarł.

Z inicjatywy przyjaciół „Biedrzy” i za aprobatą rodziny pierwszy Memoriał zorganizowano jeszcze w tym samym roku, kilka miesięcy po pogrzebie. Łącznie do tej pory odbyły się cztery edycje Memoriału, a ostatni miał już miejsce przy al. Piłsudskiego 69a, czyli w miejscu, gdzie grał i trenował przez większość swojego życia. Dla Stomilu Olsztyn Andrzej Biedrzycki zagrał blisko 500 spotkań.

Bartosz Urban, dokumentalista piłkarskich dokonań olsztyńskiego klubu, doliczył się 483 meczów, ale w archiwum brakuje składów m.in. z Wojewódzkiego Pucharu Polski. Na pewno Biedrzycki zagrał w 196 spotkaniach Ekstraklasy i strzelił dwa gole.



Warto przytoczyć archiwalną wypowiedź Andrzeja, który z nostalgią opowiadał o występach na najwyższym szczeblu rozgrywek: „Miło wspominam pierwszy w ekstraklasie, czyli z Zagłębiem Lubin 2:2, w którym Andrzej Jasiński strzelił dwie bramki, na pewno taki mecz jak z Legią 3:3 w pierwszym sezonie, gdzie przegrywaliśmy 1:3 i udało nam się zremisować po pięknym strzale Jackiewicza z bodajże 30 metrów. Takim pamiętnym meczem na pewno też jest mecz z Widzewem, który wygrał awans do Ligi Mistrzów, przyjechał ze Smudą i naprawdę dużą liczbą gwiazd - Tomaszem Łapińskim, Jackiem Dębińskim, Sławomirem Majakiem i wieloma innymi, gdzie potrafiliśmy wygrać po pięknej bramce z rzutu wolnego Daniela Dylusia. Bardzo wrył mi się w pamięć także mecz barażowy z Górnikiem Polkowice, gdzie było dużo emocji, karne, utrzymanie w I lidze, ogromna radość nasza i kibiców. Takie mecze zostały w pamięci, na pewno nie tylko mojej, ale i w pamięci kibiców, co pokazują głosowania i sondy”.

Olsztyński klub po śmierci „Biedrzy” zastrzegł numer dwa, od 2017 roku z tym numerem nikt już nie zagra w biało-niebieskich barwach.

Sobotni Memoriał to znakomita okazja na powspominanie starych piłkarskich czasów i samego Andrzeja. Co roku stawiają się jego koledzy z boiska, wychowankowie, piłkarze, których prowadził w różnych klubach i przede wszystkim kibice Stomilu, którzy wywieszają flagę z podobizną swojego idola.



Andrzej Biedrzycki po zakończeniu piłkarskiej kariery zajął się trenowaniem. Był szkoleniowcem m.in. Leśnika Nowe Ramuki, OKP Warmia i Mazury Olsztyn, DKS-u Dobre Miasto, Mrągowi Mrągowo i oczywiście Stomilu (wtedy pod nazwą OKS 1945 Olsztyn).

Na boisku zobaczymy m.in. Piotra Skibę, Janusza Bucholca, Grzegorza Lecha, Łukasza Jarząbka, Grzegorza Kopruckiego, Marka Maleszewskiego, Łukasza Kościuczuka. Nie zabraknie także piłkarzy Stomilu grających w Ekstraklasie, m.in. Pawła Charbickiego i Adama Zejera.

Ostatnią edycję Memoriału wygrała drużyna Przyjaciół Biedrzy, a selekcjonerem zespołu był Igor, starszy syn Andrzeja. W tym roku także stawi się silną ekipą, ale znowu nie zagra młodszy z synów Wiktor. Tym razem z powodu kontuzji, której nabawił się w ostatnim meczu sezonu.

Memoriał to także doskonała okazja do zrobienia czegoś dobrego dla piłkarskiego środowiska Warmii i Mazur. Z nowotworem walczy wychowanek Stomilu Dominik Wasiak, który przechodzi aktualnie chemioterapię w austriackiej klinice. W trakcie sobotniej imprezy obędą się licytacje koszulek piłkarskich, m.in. Patryka Kuna z Rakowa Częstochowa i Adriana Mierzejewskiego, który aktualnie gra w Chinach.

Początek rywalizacji o godzinie 9:30, a finał zaplanowano na 15:30.

EMIL MARECKI

V MEMORIAŁ

* Grupa A: Vęgoria Oldboys Węgorzewo, Wiecznie Młodzi Olsztyn, Przyjaciele Biedrzy, Michelin Olsztyn

* Grupa B: OKP Stomil Andrzeja, Prestige Okna Bramy Drzwi Białystok, OSiR Iwmar Jeziorany, Wychowankowie Biedrzy

* Grupa C: Warmlift Oldboys, Fortuna Gągławki, Falco Oldboys Olsztyn, Oldboys Biskupiec

* Grupa D: Mrągowia Biedrzy, Oldboys Jonkowo, Pisa Barczewo, Oldboys Sierpc

NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY WOJEWÓDZTWA 1999 ROKU

1. Krzysztof Hołowczyc (automobilizm, Stomil Mobil Rally Team)

2. Karol Jabłoński (bojery/żeglarstwo, Baza Mrągowo)

3. Tomasz Idzikowski (taekwondo ITF, Start Olsztyn)

4. Dorota Majorkiewicz (taekwondo ITF, Start Olsztyn)

5. Dariusz Idzikowski (taekwondo ITF, Start Olsztyn)

6. Andrzej Biedrzycki (piłka nożna, Stomil Olsztyn)

7. Ewa Kuraś (podnoszenie ciężarów, LZS Bartoszyce)

8. Tomasz Krzeszewski (tenis stołowy, Warrior Morliny Ostróda)

9. Cezary Kucharski (piłka nożna, Stomil Olsztyn)

10. Arkadiusz Wiśniewski (siatkówka, Indykpol AZS Atria Olsztyn)

* Trener Roku: Stanisław Mickiewicz (żeglarstwo, Baza Mrągowo)