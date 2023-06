Mastersi powalczą w Finlandii

Europejskie Igrzyska Mastersów - tak jak odbywające się obecnie w Polsce Igrzyska Europejskie - to impreza interdyscyplinarna. - Wezmą w nich udział zawodnicy reprezentujący około 30 dyscyplin sportowych - wyjaśnia olsztynianin Jarosław Gulak, który z Michałem Zwolińskim uczestniczył także w poprzednich EIM w 2019 roku w Turynie. - We Włoszech Michał zdobył pięć medali: złoty i po dwa srebrne i brązowe, ja natomiast wywalczyłem sześć krążków: po dwa złote, srebrne i brązowe.

To nie wszystkie sukcesy olsztyńskich mastersów w igrzyskach europejskich, bowiem 12 lat temu we włoskim Lignano dwa razy na podium stanął Tomasz Zrajkowski, zdobywając złoto i srebro.

Najwyraźniej apetyty kajakarzy ze stolicy Warmii i Mazur rosną w miarę jedzenia, ponieważ do Finlandii tym razem poleci siedmioosobowa grupa. - Koledzy najwyraźniej uwierzyli, że po ciężkich przygotowaniach są w stanie powalczyć o medale - twierdzi pan Jarosław. Dodajmy, że sześciu kajakarzy będzie z OKSW (Irena Serowik, Danuta Matczyńska, Jarosław Gulak, Tomasz Zrajkowski, Jerzy Dunajski, Andrzej Adamiuk, a jeden z KSC (Piotr Kuchmacz).

Impreza do tanich nie należy, bo już samo przewiezienie 12 kajaków do Finlandii sporo kosztuje, a poza tym hotele, wyżywienie oraz wpisowe, które wynosi, bagatela, 211 euro od osoby.

