Nowy trener Stomilu

– Będąc w klubie takim, jak Stomil Olsztyn, klubie regionu, cel może być tylko jeden – jak najlepsze wyniki. Żeby je osiągnąć, musimy codziennie pracować nad tym, żebyśmy byli efektywni, bo tylko to może doprowadzić nas do celu - zapowiedział nowy trener „Dumy Warmii”.

Czubak to 30-latek, a przez ostatnie dwa lata prowadził rezerwy Widzewa Łódź, z którymi doszedł do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski, a w bieżącym sezonie do ostatniej kolejki walczył o awans do III ligi. W przeszłości pracował także w sztabach Piasta Gliwice, Warty Poznań oraz reprezentacji Polski do lat 19.

– Musieliśmy działać szybko, jednocześnie mieliśmy świadomość, że nad każdym kandydatem trzeba się wnikliwie pochylić - przyznał prezes Stomilu Arkadiusz Tymiński. - Niezmiernie cieszy mnie fakt, że podpisaliśmy ostatecznie kontrakt z Patrykiem Czubakiem, który był naszym pierwszy wyborem. Dołącza do nas trener młody, głodny osiągnięć, dodatkowo będziemy poszerzać nasz sztab szkoleniowy, dlatego mogę powiedzieć, że będziemy mieli jeden z najlepszych sztabów w II lidze.

Czubak zastąpił Szymona Grabowskiego, który przeniósł się do pierwszoligowej Lechii Gdańsk.