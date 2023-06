Srebrne Wilki z Godkowa

Podczas turnieju finałowego drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Ostatecznie pierwszego dnia w grupie A najlepiej spisała się Olimpia Osowa Gdańsk, natomiast w grupie B przewodził Uczniowski Klub Sportowy Wilki Godkowo - obaj liderzy mogli się pochwalić kompletem zwycięstw.

W drugim dniu turnieju wreszcie spotkały się dwa niepokonane teamy - bezpośredni mecz miał zadecydować o tym, komu przypadnie mistrzowski tytuł. Długo wydawało się, że górą będą Wilki, bo po dwóch tercjach (grano 3x8 minut) wygrywały 4:1. Był to jednak bardzo zacięty i pełen zwrotów pojedynek, no i w ostatniej tercji rywalki minutę przed końcem doprowadziły do remisu 4:4. Tym samym oba zespoły miały tyle samo punktów, jednak mistrzostwo zdobyły gdańszczanki, bo miały lepszy bilans bramkowy.

Nie był to pierwszy sukces zespołu z Godkowa, ponieważ w 2019 roku chłopcy z rocznika 2007 wywalczyli mistrzostwo Polski dzieci, a trzy lata później ten wynik powtórzyły dziewczęta (rocznik 2010). I to właśnie one teraz stanęły na drugim stopniu podium mistrzostw kraju młodziczek.

Poza tym Wilki jeszcze trzy razy wystąpiły w finałach MP młodzików - w 2019 roku dziewczęta były czwarte, a trzy lata później zajęły 10. miejsce, natomiast chłopcy wywalczyli wtedy piątą lokatę.

- Przyznam szczerze, że do Gdańska pojechaliśmy po medal, tyle tylko że nie wiedzieliśmy jakiego będzie koloru - przyznał trener Michał Dutkiewicz. - Wiedziałem, że mam mocną i dobrze zbudowaną drużynę, no i udało się, chociaż nasza szkoła do dużych nie należy, bo mamy jedynie około 130 uczniów, razem z zerówką. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który jest trenerem w Zielonej Górze, no i okazało się, że u niego to tyle dzieci trenuje w klubie!

W maleńkiej szkole w Godkowie we wszystkich grupach wiekowych ćwiczy tylko około 40 uczniów, więc skoro nie na ilość, to trener Dutkiewicz musiał podstawić na jakość, dlatego do Gdańska zabrał tylko osiem młodych zawodniczek (jednocześnie na boisku były bramkarka i trzy zawodniczki w polu). No i skończyło się na srebrnym medalu. A jakie były początki?

Otóż w 2011 roku Michał Dutkiewicz trafił do szkoły w Godkowie jako młody nauczyciel i praktycznie od razu zainteresował się unihokejem. - Można powiedzieć, że na początku to ja się nim od dzieci zaraziłem, bo ten sport akurat wchodził wtedy do szkół. Później na gdańskim AWF zrobiłem kurs trenerski, a potem jako szkoła weszliśmy na wyższy już poziom. Często też jeździmy na zawody, na przykład tydzień wcześniej wzięliśmy udział w szkolnych mistrzostwach Polski w Elblągu, gdzie również zajęliśmy drugie miejsce wśród młodziczek - to są klasy od czwartej do szóstej. W Elblągu finał nam nie wyszedł, ale tam graliśmy innym systemem, czyli pięć plus bramkarz, a moje dziewczyny zdecydowanie lepiej czują się w systemie trzy plus jeden - wyjaśnił nauczyciel z Godkowa, który na koniec wakacji chciałby jeszcze pojechać ze swoimi podopiecznymi na turniej do Rzeszowa. - W nowym roku szkolnym przejdą już do innej kategorii wiekowej. Niestety, drużyna już mi się delikatnie rozsypuje. M.in. odejdą Tosia Dzika i Martyna Tucka, dwa filary naszego zespołu, które trenują od pierwszej klasy.

Wyjazd do Gdańska został sfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Godkowie. - Gmina nas bardzo mocno wspiera, ostatnio nawet podniosła nasz budżet, za co bardzo dziękujemy - zakończył trener Dutkiewicz.

ARTUR DRYHYNYCZ



WYNIKI WILKÓW

* Faza grupowa - 6:4 (0:1, 1:3, 5:0) z Młodymi Wilkami Zabrodzie (MVP – Tosia Dzika), 7:3 (2:1, 3:0, 2:2) z Podhalem Nowy Targ (MVP – Martyna Tucka), 14:5 (6:1, 5:1, 3:3) z Radzevią Radzewo (MVP – Emilia Mindza), 15:1 (4:0, 6:1, 5:0) z LUKS Góra Św. Małgorzaty (MVP – Wiktoria Tucka), 10:7 (4:3, 2:0, 4:4) z UKS Chynów Zielona Góra (MVP – Weronika Federowicz)

* Faza pucharowa - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) z UKS Salezjanie Poznań (MVP – Alicja Stocka), 7:6 (1:1, 3:3, 3:2) z Ambrą Ołtarzew (MVP – Martyna Tucka), 4:4 (3:0, 1:1, 0:3) z Olimpią Osowa Gdańsk



Wilki Godkowo

Martyna Tucka, Antonina Dzika, Emilia Mindza, Weronika Federowicz, Alicja Stocka, Wiktoria Tucka, Milena Jurysta, Zuzanna Gajownik, trener Michał Dutkiewicz