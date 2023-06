Elbląg z pucharem pocieszenia

* Tęcza Biskupiec – Concordia Elbląg 1:2 (0:1, 1:1) po dogrywce

0:1 - Joao Augusto (61), 1:1 - Malanowski (90+4), 1:2 - Szmydt (101)

TĘCZA: Lawrenc – Gołębiowski, Burzyński, Sirojć, Łoszkowski (85 Piech), S. Strzelec (66 Wójcik), T. Strzelec (103 Kominiarczyk), Jurczak, Podgórski, Galik, Malanowski

CONCORDIA: Wąsowski – Drewek (63 Jońca), Szawara, Weremko, Bukacki, Jastrzębski (63 Nowicki), Zielecki (90 Kaczorowski), Kopka, Szmydt, Augusto, Góral (78 Rękawek)

Żółte kartki: Jurczak, Wójcik – Nowicki

Sędziował: Kawałko

Za nami finał rozgrywek w Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzkim Pucharze Polski. Mecz rozegrany w piątkowy wieczór w Biskupcu był starciem godnym rozgrywek o regionalne trofeum. Po raz trzeci w ostatnich pięciu edycjach z triumfu cieszyli się reprezentanci Concordii Elbląg, którzy pokonali po dogrywce miejcową Tęczę wspieraną przez całą rzeszę fanów.

Wynik po godzinie otworzył Joao Augusto i elblążanie mieli wszystko w swoich rękach, by zakończyć mecz w regulaminowym czasie. Tęcza odpowiedziała jednak po kontrze w czwartej doliczonej minucie i przedłużyła spotkanie o dodatkowe pół godziny. Drugiej trafienie dla „Słoników” zapisał na swoim koncie w 101. min Mateusz Szmydt. Gol ostatecznie rozstrzygnął rywalizację, a strzelec odebrał nagrodę dla najlepszego zawodnika spotkania.

- Szkoda, że niepotrzebnie straciliśmy bramki po stałych fragmentach gry, ale jestem dumny z mojej drużyny - mówi Wojciech Jałoszewski, trener Tęczy. – Liczyliśmy, że na własnym terenie uda nam się zdobyć puchar. Postawiliśmy Concordii trudne warunki, kibice zobaczyli ciekawy mecz. Było widać, że goście to zespół, który ma za sobą dobrą rundę.

– Potrzebowaliśmy dogrywki, żeby wznieść puchar – mówi Mateusz Szmydt, strzelec drugiego gola dla Concordii. – Tęcza się postawiła i za to należy się chłopakom szacunek. Szkoda, że nie udało się utrzymać w lidze, bo tak naprawdę, był to puchar pocieszenia, ale cieszymy się z trofeum.

Concordia oprócz okazałego pucharu otrzymała 40 tys. zł nagrody i prawo udziału w nowej edycji Pucharu Polski jako jeden ze zwycięzców rozgrywek regionalnych.