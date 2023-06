Ruszają Igrzyska Europejskie w Krakowie

Reprezentacja Polski będzie liczyć 370 zawodniczek i zawodników. To największa ekipa w historii startów w zawodach multidyscyplinarnych. W poprzednich dwóch edycjach Igrzysk Europejskich Polacy wywalczyli 34 medale. W 2015 roku w Baku – 20, w tym dwa złote, osiem srebrnych i 10 brązowych, a cztery lata później w Mińsku - 14, z czego trzy złote, srebrny i 10 brązowych.

Do tej pory zawody nie cieszyły się dobrą renomą. Wielu obserwatorów wskazywało, że władze Azerbejdżanu i Białorusi wykorzystały tę imprezę do celów politycznych, a poziom sportowy nie był wysoki.

Polscy organizatorzy zrobili wszystko, by tym razem rywalizowali tylko dobrzy i bardzo dobrzy zawodnicy, ale negocjacje z europejskimi federacjami poszczególnych dyscyplin przedłużały się. Dopiero w październiku podczas konferencji w Zakopanem podano listę dyscyplin wraz z miejscami ich rozgrywania. W marcu dodano muaythai (boks tajski) i karate, a zrezygnowano z biegów górskich.

Ostatecznie do programu trafiło 29 dyscyplin. Rywalizacja w 12 będzie się jednocześnie toczyć o medale mistrzostw Europy - badminton, BMX, judo, kolarstwo górskie, lekkoatletyka, pływanie artystyczne, pięciobój nowoczesny, skoki do wody, slalom kajakowy, sprint kajakowy (Julia Walczak z OKSW Olsztyn), szermierka i teqball).

W 19 dyscyplinach zawody będą mieć rangę kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku - badminton, boks (m.in. Sandra Kruk), breaking, BMX, judo, kolarstwo górskie, koszykówka 3x3, lekkoatletyka (Karol Zalewski z AZS UWM Olsztyn), łucznictwo, pięciobój nowoczesny, pływanie artystyczne, rugby 7, skoki do wody, slalom kajakowy, strzelectwo (Maciej Kowalewicz z Gwardii Olsztyn), szermierka, tenis stołowy, taekwondo (Łukasz Cudnoch i Szymon Piątkowski z AZS UWM Olsztyn) i triathlon.

Pozostałe sporty w programie igrzysk to: kickboxing (z udziałem m.in. Krystiana Repki z Zamku Kurzętnik i Alberta Mederskiego z Olimpii Nowe Miasto Lubawskie), muaythai, padel, piłka nożna plażowa, piłka ręczna plażowa, wspinaczka sportowa i skoki narciarskie.

Miastem-gospodarzem igrzysk jest Kraków. Ponadto zawody zagoszczą w ośmiu innych miastach Małopolski: Krynicy-Zdroju, Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie i Zakopanem, a także w Bielsku-Białej i Chorzowie oraz w Rzeszowie i Wrocławiu.

Koszt samej organizacji igrzysk wyniesie 466 milionów złotych, największą pod względem finansowym inwestycją, która pochłonęła 110 milionów złotych, była modernizacja Stadionu Miejskiego w Krakowie.

Igrzyska oficjalnie rozpocznie ceremonia otwarcia, która odbędzie się w środę wieczorem na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

red.