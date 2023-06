Kto spadł z IV ligi?

PIŁKA NOŻNA\\\ Przed ostatnią kolejką IV ligi wiadomo było jedynie, że Wikielec awansował, a do klasy okręgowej spadł Huragan. Dopiero w sobotę poznaliśmy pozostałych spadkowiczów, a ich liczba była uzależniona od postawy Sokoła i Concordii w III lidze.

Ostatecznie spadli tylko elblążanie, co oznacza, że w przyszłym sezonie w okręgówce zagrają zespoły z miejsc 14-16., a ekipy z miejsc 12-13. w barażach będą bronić czwartoligowego bytu: 24 i 28 czerwca Motor Lubawa zagra z Zatoką Braniewo, a Polonia Iłowo z Victorią Bartoszyce.

Po 29 kolejkach Kentaro Arai z Wikielca miał na swoim koncie 22 gole, jedno trafienie mniej zaliczył Przemysław Rybiński z Mrągowii, a że w ostatniej kolejce tylko on trafił do bramki, więc koroną króla strzelców musiało się podzielić tych dwóch piłkarzy. Obaj otrzymali pamiątkowe statuetki od Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

* Motor Lubawa - Olimpia II Elbląg 3:0 (2:0)

1:0 - Kapusta (1), 2:0 - Fafiński (8), 3:0 - Nawrocki (90)

* Polonia Iłowo - Olimpia Olsztynek 0:1 (0:0)

0:1 - Zdrada (74 k)

* Mamry Giżycko - Pisa Barczewo 4:1 (3:0)

1:0, 2:0, 3:0 - Drażba (9, 29, 39), 3:1 - Nakamura (54), 4:1 - Dymiński (59)

* GKS Wikielec - Jeziorak Iława 2:1 (1:0)

1:0 - Kujawa (17), 1:1 - Bartkowski (65), 2:1 - Kłosowski (68 s.)

* Rominta Gołdap - Huragan Morąg 3:2 (1:1)

1:0 - Radzikowski (12), 1:1 - Zaleski (17), 2:1 - Radzikowski (46), 3:1 - Dyniszuk (72), 3:2 - Piasecki (82)

* Znicz Biała Piska - Mrągowia Mrągowo 1:2 (1:2)

1:0 - Pietkiewicz (7), 1:1 - Bojarowski (23), 1:2 - Rybkiewicz (30)

* Tęcza Biskupiec - DKS Dobre Miasto 4:2 (1:1)

0:1 - Bendyk (13), 1:1 - Strzelec (25), 2:1 - Burzyński (50), 2:2 - K. Chojnowski (59), 3:2 - Strzelec (69), 4:2 - Kuminiarczyk (71)

* Polonia Lidzbark Warmiński - Granica Kętrzyn 5:2 (2:1)

0:1 - Policha (12), 1:1 - Sobolewski (16), 2:1, 3:1 - Oleszko (34, 52), 4:1 - Karłowicz (78), 4:2 - Spirydon (79), 5:2 - Sobolewski (85)

IV LIGA

1. Wikielec 77 99:25

-----------------------------

2. Polonia LW. 63 92:37

3. Mamry 54 70:53

4. Mrągowia 54 76:60

5. Jeziorak 52 72:50

6. Tęcza 51 60:56

7. Znicz 47 61:54

8. Granica 46 51:40

9. Rominta 41 50:62

10. Olimpia II 38 63:56

11. DKS 33 52:61

------------------------------

12. Motor 29 44:61

13. Polonia Ił. 27 44:91

------------------------------

14. Olimpia O. 26 33:63

15. Pisa 24 39:95

16. Huragan 20 39:81