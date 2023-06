Gwiazda z Brazylii zagra w Olsztynie

Alan Souza urodził się 21 marca 1994 w Sao Joao de Meriti (region metropolitalny Rio de Janeiro).W swojej karierze reprezentował takie kluby jak: Olympico Club (2012-13), Sada Cruzeiro Vôlei (2013-17 i 2020-21), SESI São Paulo (2017-20), Kuzbass Kemerowo (2021) oraz Apan/Eleva (2022-23).

Mierzący 202 cm wzrostu atakujący jest dwukrotnym zdobywcą Klubowego Mistrzostwa Świata (2015, 2016), trzykrotnie wygrał Superpuchar Brazylii (2015, 2016, 2018), poza tym na swoim koncie ma także dwa zwycięstwa w Pucharze Brazylii (2016, 2017), Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej (2016, 2017) oraz mistrzostwach Brazylii (2016, 2017).

Alan Souza to także podstawowy atakujący reprezentacji Brazylii, z którą odniósł wiele sukcesów. W czasach młodzieżowych wraz z kolegami z kadry zwyciężył w Pucharze Panamerykańskim Kadetów (2011), a także w odsłonie tego turnieju do lat 23 (2012). Siatkarz zdobył także mistrzostwo świata do lat 23 (2013) i mistrzostwo Ameryki Południowej juniorów (2014). W seniorskiej kadrze zwyciężył w mistrzostwach Ameryki Południowej (2019, 2021), Pucharze Świata (2019) i Lidze Narodów (2021).

Brazylijski atakujący otrzymał również wiele nagród indywidualnych. W 2011 roku został najlepszym blokującym Pucharu Panamerykańskiego Kadetów, a dwa lata później – najlepszym atakującym mistrzostw świata juniorów. Ponadto Souza odebrał nagrodę dla MVP Pucharu Panamerykańskiego (2015), najlepszego atakujący i punktującego Pucharu Panamerykańskiego (2018), najlepszego atakującego finału brazylijskiej Superligi (2019) oraz MVP Mistrzostw Ameryki Południowej i Pucharu Świata (2019).

Gdy kilka miesięcy temu udało się sfinalizować ten kontrakt, prezes Tomasz Jankowski nie ukrywał ekscytacji, chociaż nazwiska nowego siatkarza Indykpolu AZS nie chciał wtedy jeszcze ujawnić. Powiedział jedynie, że do Olsztyna trafi jeden z najlepszych atakujących na świecie.

Po oficjalnym ogłoszeniu nazwiska Souzy szef olsztyńskich siatkarzy był trochę bardziej rozmowny: - Jestem dumny, że Alan zgodził się reprezentować barwy Indykpolu AZS Olsztyn w nowym sezonie. Reprezentant Brazylii będzie filarem naszej drużyny, a poza tym mam nadzieję, że dzięki niemu nasi kibice będą tłumnie przychodzić na mecze do nowej hali Urania.

Głównymi zaletami Alana są atomowa zagrywka i niezwykły zasięg w ataku. W drużynie z Kortowa tradycyjnie po sezonie doszło do sporych zmian: z Indykpolem AZS pożegnała się para atakujących Karol Butryn i Jan Król, środkowi Mateusz Poręba i Taylor Averill, rozgrywający Grzegorz Pająk oraz przyjmujący Robbert Andringa i Bartłomiej Lipiński.

Do tej pory klub ogłosił transfer polsko-francuskiego przyjmującego Nicolasa Szerszenia, argentyńskiej gwiazdy młodzieżowej siatkówki - również występującego na przyjęciu Manuela Armoa i teraz Alana Souzy.

KG