Ulga w Ostródzie, smutek w Elblągu

* Ursus Warszawa – Sokół Ostróda 1:2 (0:0)

1:0 - Wiśniewski (49), 1:1 - Furman (64), 1:2 - Święty (74 k)

Sokół: Florczak - Porębski, Błaut, Dowgiałło, Pawluczuk (59 Szałkowski), Kwiencer, Mościcki, Furman, Święty (Radzki), Stefański, Lehostajew (79 Banul)



Ostródzianie przed ostatnią kolejką byli w dość komfortowej sytuacji, bo zwycięstwo gwarantowało im utrzymanie w III lidze. Na dodatek grali ze zdegradowanym już Ursusem, co mogło wiele ułatwić, tyle że rywale ostatnio odbierali punkty wyżej notowanym rywalom. Sokoła urządzał nawet remis, ale wtedy Warta nie mogła pokonać Legionovii. Tymczasem po pierwszej połowie piłkarze z Ostródy jedną nogą byli już w IV lidze, ponieważ w ich meczu był bezbramkowy remis, natomiast w Sieradzu gospodarze niespodziewanie wygrywali 1:0.

Jakby tego było mało, to tuż po przerwie Ursus objął prowadzenie - w tym momencie podopieczni trenera Wojciecha Tarnowskiego potrzebowali aż dwóch goli, żeby się utrzymać. No i tak też się stało, bo najpierw strzałem z 17 m do remisu doprowadził Mateusz Furman, po czym dziesięć minut później gola na wagę pozostania w III lidze z rzutu karnego podyktowanego za zagranie ręką zdobył Łukasz Święty. Potem goście mieli jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale najważniejsze, że w tym samym czasie sami już bramki nie stracili.

Ostatecznie Sokół zakończył sezon na 12. miejscu. W czerwcu odbędą się wybory nowego zarządu, dopiero wtedy poznamy najbliższe plany ostródzkiego trzecioligowca: kto odejdzie, kto zostanie, kto przyjdzie i czy Tarnowski pozostanie trenerem ostródzkiego klubu.

* Błonianka Błonie - Concordia Elbląg 4:2 (1:2)

0:1 - Góral (7), 1:1 - Śmieciński (22), 1:2 - Góral (28), 2:2 - Koterwas (48), 3:2 - Jabłoński (84), 4:2 - Śmieciński (88); czerwona kartka: Jarzębski (43 Concordia)

CONCORDIA: Wąsowski - Weremko, Jońca, Szawara, Szmydt, Kopka, Bukacki (75 Zielecki), Jarzębski, Rękawek, Drewek (75 Nowicki), Góral (65 Augusto)

O tym, że mecz ze spadkowiczem wcale nie musi oznaczać łatwego zwycięstwa, boleśnie przekonali się elblążanie, którzy przegrali ze zdegradowaną Błonianką, w efekcie razem z nią pożegnali III ligę.

Pierwsza połowa pozwalała mieć nadzieję, że wszystko idzie w dobrym kierunku, bo Concordia prowadziła 2:1. Niestety, sytuacja skomplikowała się tuż przed przerwą, kiedy to drugą żółtą kartkę obejrzał Eryk Jastrzębski. - Mieliśmy mecz pod kontrolą, ale czerwona kartka wiele zmieniła - przyznał trener elblążan Adrian Żurański.

Efekt gry w osłabieniu był taki, że drugiej połowie gospodarze szybko wyrównali, po czym w ostatnich minutach zadali dwa decydujące ciosy. Tym samym powtórzyła się smutna historia sprzed dwóch lat, kiedy to Błonianka, wygrywając 3:0 w Elblągu, spuściła Concordię do IV ligi. Do szczęścia elblążanom zabrakło wówczas jednego punktu...

* Inne wyniki 34. kolejki: Olimpia Zambrów - ŁKS II Łódź 1:3 (1:2), Pilica Białobrzegi - Unia Skierniewice 2:2 (1:2), Warta Sieradz - Legionovia Legionowo 1:0 (1:0), Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok 5:0 (2:0), Mławianka Mława - Pogoń Grodzisk Maz. 2:2 (1:1), Świt Nowy Dwór Maz. - Pelikan Łowicz 3:2 (0:2), Broń Radom - Lechia Tomaszów Maz. 1:4 (0:1).



TABELA KOŃCOWA

1. ŁKS II 68 76:41

----------------------------

2. Legionovia 64 71:43

3. Pogoń 64 62:39

4. Świt 61 66:45

5. Legia II 55 66:48

6. Lechia 55 51:43

7. Unia 53 41:38

8. Mławianka 52 83:71

9. Jagiellonia II 49 65:54

10. Pilica 45 53:55

11. Pelikan 45 56:52

12. Sokół 36 49:71

13. Olimpia 36 40:63

14. Broń 35 60:76

15. Warta 34 39:53

------------------------------

16. Concordia 33 38:61

17. Błonianka 30 35:68

18. Ursus 25 42:72