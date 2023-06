Gol Haalanda, rekord Ronaldo

W grupie E Albania pokonała 2:0 Mołdawię, chociaż długo nie mogła sforsować defensywy rywali, jednak na początku drugiej połowy Jasir Asani, a kwadrans przed końcem Nedim Bajrami zdobyli gole dla gospodarze, którzy tym samym zdobyli pierwsze punkty w eliminacjach, bo wcześniej mieli na koncie tylko marcową porażkę w Warszawie (0:1). W końcówce na boisku pojawił się albański zawodnik Legii Warszawa Ernest Muci.

W wyjazdowym meczu z Wyspami Owczymi problemów nie mieli natomiast Czechy, którzy z siedmioma punktami prowadzą w tabeli. Dwie bramki zdobył w Torshavn skuteczny w lidze holenderskiej w barwach Twente Enschede Vaclav Cerny. Jutro w Kiszynowie Mołdawianie podejmą biało-czerwonych.

Na innych stadionach najciekawiej było w sobotę w Brukseli i Oslo. Belgia, która w marcu świetnie wystartowała pod wodzą niemieckiego Domenico Tedesco, pokonując Szwecję w eliminacjach i Niemców towarzysko, zremisowała z Austrią 1:1. Goście prowadzili po samobójczym trafieniu Orela Mangali, a w drugiej połowie wyrównał Romelu Lukaku, zdobywając 73. gola w narodowych barwach. W drugiej potyczce w grupie F miał miejsce „polski” akcent, bowiem bramkę dla Estonii, w zakończonym remisem 1:1 wyjazdowym starciu z Azerbejdżanem, uzyskał wypożyczony wiosną z Piasta Gliwice do Stali Mielec Rauno Sappinen.

W Oslo Norwegia - już z Erlingiem Haalandem w składzie - miała zacząć odrabiać straty po marcowym falstarcie, kiedy wywalczyła tylko punkt w dwóch meczach. Gwiazdor Manchesteru City w 24. występie w kadrze uzyskał co prawda 22. gola - w 61. minucie wykorzystał rzut karny, ale w końcówce goście wyprowadzili dwa ciosy, odnieśli cenne zwycięstwo i z kompletem dziewięciu oczek mocno usadowili się na czele grupy A. - Futbol bywa brutalny. Nie zasłużyliśmy na porażkę. Ciężko to zrozumieć i wytłumaczyć. Możemy tylko przeprosić, wziąć się w garść, dalej być jednością i spróbować odrabiać straty - przyznał kapitan Norwegów Martin Odegaard.

Coraz bliżej niewiarygodnego osiągnięcia w postaci 200 meczów w reprezentacji - jako pierwszy piłkarz w historii - jest Cristiano Ronaldo. Słynny Portugalczyk w sobotę po raz 199. założył narodowy trykot i wspólnie z kolegami pokonał Bośnię i Hercegowinę 3:0. Dwa gole i asystę odnotował Bruno Fernandes z Manchesteru United.

Portugalczycy w mało wymagającej grupie po trzech meczach mają komplet dziewięciu punktów i imponujący bilans bramek 13-0.

W piątek, kiedy piłkarze zainaugurowali czerwcową serię meczów eliminacyjnych, pewne zwycięstwa odniosły m.in. ekipy Anglii i Francji. W grupie B Francja gładko pokonała 3:0 Gibraltar, grający w roli gospodarza w Portugalii, i umocniła się na prowadzeniu. Po jednej bramce dla „Trójkolorowych” zdobyli Olivier Giroud oraz Kylian Mbappe. Pierwszy z nich wyśrubował własny rekord strzelecki w historii tej reprezentacji - ma już 54 trafienia. Z kolei skrzydłowy PSG powiększył dorobek do 39.

W grupie C dominację potwierdziła Anglia, która rozbiła na wyjeździe Maltę 4:0. Z dobrej strony pokazał się Trent Alexander-Arnold, który w swoim pierwszym od kilkunastu miesięcy występie w drużynie narodowej zdobył bramkę i wypracował dwie inne. Na listę strzelców wpisał się też Harry Kane, który uzyskał już 56. gola dla „Trzech Lwów”, śrubując własny rekord wszech czasów.

Poza tym Ukraina wygrała 3:2 na wyjeździe z Macedonią, choć po godzinie przegrywała 0:2. Autorem jednego z goli był grający ostatnio w Cracovii Jewhen Konoplianka.

Kolejna seria spotkań - w poniedziałek i wtorek. Do finałów ME awansują pierwsze dwie drużyny z każdej grupy oraz trzy zespoły z barażów.

WYNIKI

* Grupa A: Norwegia - Szkocja 1:2 (Haaland 61 k - Dykes 87, McLean 89), Cypr - Gruzja 1:2 (Píttas 40 k - Mikautadze 31, Dawitaszwili 84); 20 czerwca: Norwegia - Cypr (g. 20:45), Szkocja - Gruzja (20:45)

* Grupa B: Gibraltar - Francja 0:3 (Giroud 3, Mbappé 45 k, Mouelhi 78 s), Grecja - Irlandia 2:1 (Bakassétas 15 k, Massoúras 49 - Collins 27); 19 czerwca: Francja - Grecja (20:45), Irlandia - Gibraltar (20:45)

* Grupa C: Malta - Anglia 0:4 (Apap 8 s, Alexander-Arnold 28, Kane 31 k, Wilson 83 k), Macedonia Północna - Ukraina 2:3 (Bardi 31 k, Elmas 39 - Zabarnyj 62, Konopla 67, Cyhankow 83); 19 czerwca: Ukraina - Malta (18), Anglia - Macedonia Północna (20:45)

* Grupa D: Łotwa -Turcja 2:3 (Emsis 51, Tobers 90 - Bardakcı 22, Ünder 61, Kahveci 90), Walia - Armenia 2:4 (James 10, Wilson 72 - Zelarayán 19, 75, Ranos 30, 66); 19 czerwca: Armenia - Łotwa (18), Turcja - Walia (20:45)

* Grupa E: Albania - Mołdawia 2:0 (Asani 51, Bajrami 76), Wyspy Owcze - Czechy 0:3 (Krejčí II 15, Černý 44, 75); 20 czerwca: Wyspy Owcze - Albania (20:45), Mołdawia - Polska (20:45)

* Grupa F: Azerbejdżan - Estonia 1:1 (Krywociuk 62 - Sappinen 27), Belgia - Austria 1:1 (Lukaku 61 - Mangala 22 s); 20 czerwca: Austria - Szwecja (20:45), Estonia - Belgia (20:45)

* Grupa G: Litwa - Bułgaria 1:1 (Girdvainis 15 - Petkow 27), Czarnogóra - Węgry 0:0; 20 czerwca: Bułgaria - Serbia (20:45), Węgry - Litwa (20:45)

* Grupa H: Finlandia - Słowenia 2:0 (Pohjanpalo 13, Antman 64), Dania - Irlandia Północna 1:0 (Wind 47), San Marino - Kazachstan 0:3 (Worogowskij 37, Tagybiergien 64 k, Zajnutdinow 90); 19 czerwca: Finlandia - San Marino (18), Irlandia Północna - Kazachstan (20:45), Słowenia - Dania (20:45).

* Grupa I: Andora - Szwajcaria 1:2 (Vieira 67 - Freuler 7, Amdouni 32), Białoruś - Izrael 1:2 (Ebong 16 - Weissman 85 k, Gloukh 90), Kosowo - Rumunia 0:0; 19 czerwca: Białoruś - Kosowo (20:45), Izrael - Andora (20:45), Szwajcaria - Rumunia (20:45)

* Grupa J: Luksemburg - Liechtenstein 2:0 (Sinani 59, Rodrigues 89), Islandia - Słowacja 1:2 (Finnbogason 41 k - Kucka 27, Suslov 70), Portugalia - Bośnia i Hercegowina 3:0 (Silva 44, Fernandes 77, 90); 20 czerwca: Bośnia i Hercegowina - Luksemburg (20:45), Islandia - Portugalia (20:45), Liechtenstein - Słowacja (20:45)

Grupa A

1. Szkocja 9 7:1

2. Gruzja* 4 3:2

3. Hiszpania* 3 3:2

4. Norwegia 1 2:6

5. Cypr* 0 1:5

* mecz mniej

Grupa B

1. Francja 9 8:0

2. Grecja* 6 5:1

3. Holandia* 3 3:4

4. Irlandia* 0 1:3

5. Gibraltar 0 0:9

* mecz mniej



Grupa C

1. Anglia 9 8:1

2. Ukraina* 3 3:4

3. Włochy* 3 3:2

4. Macedonia* 3 4:4

5. Malta 0 1:8

* mecz mniej

Grupa D

1. Turcja 6 5:5

2. Chorwacja* 4 3:1

3. Walia 4 4:5

4. Armenia* 3 5:4

5. Łotwa* 0 2:4

* mecz mniej

Grupa E

1. Czechy 7 6:1

2. Polska* 3 2:3

3. Albania* 3 2:1

4. Mołdawia 2 1:3

5. W-y Owcze* 1 1:4

* mecz mniej

Grupa F

1. Austria 7 7:3

2. Belgia* 4 4:1

3. Szwecja* 3 5:3

4. Estonia* 1 2:3

5. Azerbejdżan 1 2:10

* mecz mniej

Grupa G

1. Serbia* 6 4:0

2. Węgry* 4 3:0

3. Czarnogóra 4 1:2

4. Litwa* 1 1:3

5. Bułgaria 1 1:5

* mecz mniej

Grupa H

1. Dania 6 6:4

2. Kazachstan 6 7:4

3. Finlandia 6 4:3

4. Słowenia 6 4:3

5. Irlandia Płn. 3 2:2

6. San Marino 0 0:7

Grupa I

1. Szwajcaria 9 10:1

2. Rumunia 7 4:1

3. Izrael 4 3:5

4. Kosowo 3 2:2

5. Andora 1 2:5

6. Białoruś 0 2:9

Grupa J

1. Portugalia 9 13:0

2. Słowacja 7 4:1

3. Luksemburg 4 2:6

4. BiH 3 3:5

5. Islandia 3 8:5

6. Liechtenstein 0 0:13



