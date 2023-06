Mastersi opanowali Bartoszyce

O organizację mistrzostw Bartoszyce rywalizowały z Opolem. Jak to się stało, że impreza ostatecznie trafiła na Warmię i Mazury? - Po prostu na to zasłużyliśmy - wyjaśnia Ireneusz Łonczyński, prezes BSMS. - Dzięki temu, że mamy wspaniałą halę, jestem pewien, że nie była to ostatnia taka impreza w naszym mieście. A że baza noclegowa też jest niezła, więc pomieściliśmy wszystkich uczestników mistrzostw, łącznie z prezesem związku Henrykiem Szczepańskim.

- Jak na 20-tysięczne miasto, to organizacja takich zawodów była sporym wyzwaniem - dodaje Jarosław Kaliczyński, skarbnik BSMS. - Udało się ją przeprowadzić dzięki wsparciu władz samorządowych, a konkretnie dzięki miejskiej i wiejskiej gminie Bartoszyce oraz gminie Korsze. Co prawda przed mistrzostwami niektórzy kręcili nosem, że Bartoszyce leżą tak daleko, ale jak już do nas przyjechali, byli bardzo zadowoleni. Przyznam, że początkowo trochę się obawiałem problemów z noclegami, jednak okazało się, że niepotrzebnie, bo przyjechało mniej zespołów niż rok temu do Kalisza, gdzie rywalizowało aż 37 drużyn. U nas w tym roku zagrały tylko 22 ekipy. Mniejsza liczba uczestników była spowodowana zmianami regulaminowymi, zgodnie z którymi w mistrzostwach już nie mogli wziąć udziału aktualni ligowcy, nawet jeśli są w wieku dającym im prawo gry w mastersach.

O mistrzowskie tytuły rywalizowano w Bartoszycach, Bezledach i Korszach. Kobiety walczyły w jednej kategorii wiekowej, natomiast mężczyźni aż w trzech. W kategorii +45 wystąpili bartoszyccy mastersi, którzy w fazie grupowej przegrali jednak z ekipami z Opola i Pabianic, a w meczu o piąte miejsce nie dali rady rywalom z Ostrołęki.

Podczas mistrzostw - oprócz rywalizacji sportowej - były także sympatyczne i wzruszające momenty, bowiem Władysław Klimko, wychowawca wielu pokoleń bartoszyckich szczypiornistów, został uhonorowany złotą odznaką ZPRP za wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej, poza tym uroczyście pożegnano Andrzeja Cichockiego, który przez ostatnie dwa lata był trenerem drugoligowego BSMS.

Kiedy zatem poznamy nowego szkoleniowca zespołu z Bartoszyc? - Wstępne rozmowy już przeprowadziliśmy, ale tej chwili pracujemy nad składem, który jest uzależniony od budżetu - stawia sprawę jasno prezes Łonczyński. - Jeśli nie będzie pieniędzy, wtedy po prostu w II lidze nie zagramy.

Jeśli jednak ekipa BSMS pojawi się na boiskach II ligi, wówczas być może poprowadzi ją Dariusz Molski, który kilka miesięcy temu stracił pracę w występującej wówczas w Lidze Centralnej Warmii Energi Olsztyn.

Dekoracji najlepszych zespołów MP mastersów dokonali burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski oraz jego zastępca Krzysztof Hećman, burmistrz Korsz Jan Adamowicz, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański oraz Zygfryd Kuchta, prezes Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej.

* BSMS Masters Bartoszyce: Andrzej Arodź, Artur Broniek, Adam Duchnik, Jarosław Kaliczyński, Mariusz Misiukanis, Dariusz Mścich, Sławomir Murawski, Piotr Petrykowski, Andrzej Pisarek, Maciej Purłan, Krzysztof Szymański, Zbigniew Szymański, Krzysztof Zieliński; trener: Andrzej Cichocki; kierownik drużyny: Joanna Zborowska.

* Organizatorzy mistrzostw: Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Bartoszyckie Stowarzyszenie Miłośników Szczypiorniaka, Urząd Miasta Bartoszyce, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, Urząd Miejski w Korszach oraz Urząd Gminy Bartoszyce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda Artur Chojecki.

ARTUR DRYHYNYCZ

Wyniki

* Kobiety +33. Mecz o 3. miejsce: Pogoń Szczecin Masters – Skra Warszawa Masters 5:8; finał: Young Ladies Lublin – TS Pogoń 1922 Żory 11:17.

* Mężczyźni +35. Mecz o 3. miejsce: Pogoń Zabrze Masters – Chrobry Głogów 8:6; finał: Dzik Warszawa – Old Ostrovia Ostrów Wlkp. 11:9.

* Mężczyźni +45: BSMS Masters Bartoszyce – Masters HT Opole 8:12, Masters HT Opole – Masters HT Pabianice 6:12, Masters HT Pabianice – BSMS Masters Bartoszyce 12:5; o miejsca 5-6: Trójka Ostrołęka – BSMS Masters Bartoszyce 18:11; o 3. miejsce: Masters HT Opole – Chrobry Głogów 4:10; finał: Masters Kwidzyn – Masters HT Pabianice 10:17

KOBIETY +33

1. Pogoń 1922 Żory

2. Young Ladies Lublin

3. Skra Warszawa Masters

4. Pogoń Szczecin Masters

5. Zgoda Ruda Śląska Masters

6. Wilanowia Warszawa Masters

7. SPR Jelenia Góra Masters

MĘŻCZYŹNI +35

1. Dzik Warszawa

2. Old Ostrovia Ostrów Wlkp.

3. Pogoń Zabrze Masters

4. Chrobry Głogów

5. Masters Handball Kielce

6. Jurand Masters Ciechanów

MĘŻCZYŹNI +45

1. Masters HT Pabianice

2. Masters Kwidzyn

3. Chrobry Głogów

4. Masters HT Opole

5. Trójka Ostrołęka

6. BSMS Masters Bartoszyce

MĘŻCZYŹNI +55

1. Czuwaj Oldboys Przemyśl

2. Lwy Jasia Łaziska Górne

3. Masters Warszawa