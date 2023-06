Motor zgaśnie w Olsztynie?

* Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin 1:2 (1:1, 0:0)

1:0 - Łysiak (84 k), 1:1 - Ceglarz (90+6), 1:2 - Kasprzyk (116)

Gdy 2 84. min gospodarze objęli prowadzenie z rzutu karnego, wydawało się, że sprawa awansu do finału została rozstrzygnięta. Sędzia doliczył jednak sześć minut, no i w ostatniej akcji Motor doprowadził do wyrównania.

W dogrywce Kotwica miała dwie znakomite sytuacje bramkowe, m.in. Wolsztyński z 4 metrów nie trafił głową do siatki.

Zemściło się to w 116. min, gdy lublinianie zdobyli zwycięskiego gola.

Tym samym to Motor będzie rywalem olsztynian w niedzielnym finale, który rozpocznie się o godz. 15.30.