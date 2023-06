Emocje nie tylko sportowe

Pomysłodawcą imprezy jest Leszek Dublaszewski, prezes Fundacji Olsztyński Laur Sportowy, który zaproponował, by na plaży miejskiej kajakarze z klubu Janusza Milewskiego rozegrali mecze w plażowej odmiany siatkówki i piłki nożnej. W ekipie kajakarzy zobaczymy zatem medalistę olimpijskiego Adama Seroczyńskiego, którego wspomogą: Jerzy Dunajski, Tomasz Zrajkowski, Maciej Podgórski, Grzegorz Łabędzki, Krzysztof Wroniewicz, Michał Zwoliński, Adam Wyszkowski, Kaja Kuba, Arkadiusz Kaczyński, Dustin Łuniewski i Tomasz Żmuda.

W meczu siatkarskim obsada sędziowska będzie więcej niż zacna, bowiem jako główny wystąpi Zbigniew Lubiejewski - mistrz olimpijski z 1976 roku, drugim arbitrem będzie Stanisław Iwaniak - wicemistrz Europy z 1975 roku, poza tym w rolę sędziów liniowych wcielą się trenerzy młodych siatkarzy: Rafał Wiśniewski, Sergiusz Salski, Paweł Wąsowicz, Błażej Kolpy, Maciej Rejzner, Mariusz Sawczuk i Bartosz Bednarczyk. Kogo natomiast zobaczymy na boisku? Oto wybrańcy trenera Andrzeja Grygołowicza: Leszek Urbanowicz, Bożena Rawska-Urbanowicz, Włodzimierz Nalazek, Ireneusz Nalazek, Paweł Borkowski, Magdalena Borkowska, Oliwier Kubacki, Mateusz Budny, Grzegorz Krzan, Tomasz Narkun, Dorian Nawrocki, Artur Jacyszyn, Rafał Maluchnik, Cezary Nowotka, Maciej Dobrowolski i Krystian Władziński.

Na tym nie koniec, bo równie imponująco przedstawia się sztab szkoleniowy Reszty Olsztyna, ponieważ Andrzeja Grygołowicza w przygotowaniu zespołu oraz opracowaniu odpowiedniej taktyki wspomogą takie trenerskie tuzy jak: Maciej Tyborowski, Józef Kopaczel, Marek Kotulski, Czesław Kolpy i Marcin Mierzejewski! Dodajmy jeszcze, że spikerem będzie Andrzej Kocięcki, którego kibice doskonale znają z meczów Indykpolu AZS.

Po siatkarskich emocjach wszyscy przeniosą się na plażę numer 3, na wysokości Hotelu Omega, gdzie zostanie rozegrany mecz piłkarski. Tym razem z kajakarzami zmierzą się znani - chociaż niekoniecznie z futbolowych stadionów - ludzie sportu. I tak swoimi piłkarskim umiejętnościami będą czarować: Alicja Rutecka - kapitan drużyny, wiceprezes Fundacji Olsztyński Laur Sportowy, Anna Michels - dyrektorka Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Paweł Charbicki, Janusz Bucholc i Jacek Łuczak - byli piłkarze Stomilu, Marcin Galibarczyk - dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Maciej Sarnacki - judoka, olimpijczyk z Rio de Janeiro i Tokio, Ryszard Szparak - lekkoatleta, olimpijczyk z Moskwy, Kacper Kozłowski - lekkoatleta, dwukrotny olimpijczyk, medalista MŚ i ME, Tomasz Dowgiałło, Radosław Dzieniszewski i Maciej Wasilenko - byli piłkarze ręczni Warmii Traveland. To jednak nie wszystko, bowiem Resztę Olsztyna wspomoże silna grupa rugbystów w składzie: Krzysztof Kochanowski, Wojciech Hawryluk, Bartosz Seraj, Jakub Hryniewicz, Karol Stryjec i Jakub Wierzewski. Trenerem zespołu będzie Artur Dryhynycz z „Gazety Olsztyńskiej”, spikerem - Emil Marecki, a o to, by wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, zadbają Szymon i Mariusz Czyżewscy. Dodajmy, że dla pana Szymona będzie to 1501. mecz w roli arbitra!

Całą imprezę poprowadzi Roman Koziński, poza tym przypominamy, że jej głównym celem jest zebranie funduszy na leczenie Janusza Milewskiego , dlatego na plaży miejskiej będzie prowadzona zbiórka pieniędzy. Każdy grosz się liczy, więc zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Zbiórkę prowadzi także Fundacja Przyszłość dla Dzieci - pieniądze można wpłacać na konto: 21 1240 1590 1111 0010 2531 7517 , wpisując w tytule wpłaty „Janusz Milewski”.

* Za pomoc w organizacji imprezy, którą swoim patronatem objął prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Fundacja Olsztyński Laur Sportowy oraz OSiR dziękują: Urzędowi Marszałkowskiemu, PSS Społem i firmie Falck Medycyna.