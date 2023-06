Wisła dostała żwirem po oczach

* Stomil Olsztyn - Wisła Puławy 3:1 (2:0)

1:0 - Karol Żwir (16), 2:0 - Marcin Stromecki (26), 2:1 - Adrian Paluchowski (58), 3:1 - Hubert Sadowski (74); czerwona kartka: Łukasz Wiech (82, Wisła)

STOMIL: Jakub Mądrzyk - Filip Szabaciuk (89 Mateusz Maćkowiak), Bartosz Waleńcik, Hubert Sadowski, Lukáš Kubáň, Michał Karlikowski - Bartosz Florek (69 Hubert Krawczun), Maciej Spychała, Marcin Stromecki (81 Dawid Kalisz), Karol Żwir (89 Łukasz Borkowski) - Piotr Kurbiel.

* Sędziował: Daniel Stefański (Bydgoszcz); widzów: 2401



Wydawało się, że więcej atutów mają goście, no i rzeczywiście początek meczu w Olsztynie do nich należał. Jednak wszystko zmieniło się w 16. min, gdy Karol Żwir popisał się celną, a przede wszystkim skuteczną główką. Na dodatek dziesięć minut później użytek ze swojej głowy zrobił Marcin Stromecki, który wykorzystał dośrodkowanie Macieja Spychały z rzutu różnego.

Wisła miała niewielką przewagę, częściej była przy piłce, jednak nic z tego nie wynikało. Sytuacja była pod kontrolą do 58. min, gdy sędzia podyktował rzut karny dla gości. Piłkę na 11. metrze ustawił doświadczony Adrian Paluchowski, lecz Jakub Mądrzyk nie dał się zaskoczyć. Niestety, przy dobitce olsztyński bramkarz był już bezradny.

Od tego momentu zrobiło się nerwowo, bo goście „poczuli krew”, jednak gospodarze przetrwali napór rywali, po czym w 74. min Hubert Sadowski uspokoił sytuację, zdobywając trzeciego gola. Z piłkarzy Wisły zeszło powietrze, na dodatek osiem minut później drugą żółtą kartkę obejrzał Łukasz Wiech, w efekcie goście kończyli mecz w osłabieniu.

Tym samym olsztynianie awansowali do niedzielnego finału, w którym zmierzą się ze zwycięzcą meczu Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin. Finał zostanie rozegrany 11 czerwca o godz. 15:30. Jeśli wygra Kotwica, finał odbędzie się w Kołobrzegu, jeśli natomiast zwycięży Motor, wtedy gospodarzem finału będzie Olsztyn.