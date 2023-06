Tylko trzy kluby, ale medali wiele

W zorganizowanych w Bałtowie mistrzostwach rywalizowało 555 młodych zawodników z 57 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Kickboxingu, w tym czteroosobowa ekipa klubu Zamek EXPOM Kurzętnik: Amelia Rzepecka, Maciek Szwechowicz, Marek Rosiński oraz debiutujący w imprezie tej rangi Marcel Tadajewski. Poza tym byli także kickbokserzy z Biskupca i Ostródy.

- Były to bardzo udane dla nas mistrzostwa, ponieważ wywalczyliśmy wywalczyliśmy złoty i srebrny medal, a poza tym nasi reprezentanci zdobyli mnóstwo cennego doświadczenia, które jest również bardzo cenne w kontekście dalszego rozwoju młodych sportowców - wyjaśnia trener Leszek Jobs. - Po wielu latach przerwy wreszcie mieliśmy swojego przedstawiciela w rywalizacji w formule Point-Fighting. Mam na myśli Marka Rosińskiego, który pokazał, że ma smykałkę do tej formuły, i niewiele brakowało, a miałby medal, bo walkę o wejście do strefy medalowej przegrał 10:11.

Pointfighting

Jest to dyscyplina kickboxingu, w której głównym celem jest zdobycie jak największej liczby punktów (i w ten sposób pokonanie przeciwnika) przy użyciu dozwolonych technik zadawanych w sposób kontrolowany, z określoną szybkością, z zachowaniem równowagi i skierowanych w dozwolone miejsca trafień.

Zawodnicy muszą być wyposażeni w kask, ochraniacz twarzy (obowiązkowy w kategorii wiekowej Dzieci i Kadeci młodsi), ochraniacz na zęby, ochraniacz na piersi (obowiązkowy dla zawodniczek; dozwolony dla Kadetek młodszych), rękawice, ochraniacze na łokcie, krocze, piszczele i stopy.