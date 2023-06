Zmiany w Indykpolu AZS

Jan Król zamienił stolicę Polski na stolicę Warmii i Mazur przed sezonem 2021/22. O miejsce w wyjściowym składzie musiał walczyć z Karolem Butrynem, ale kiedy wchodził na boisko, wtedy zawsze dawał z siebie wszystko, często pomagając zespołowi w trudnej sytuacji. Król w biało-zielonych barwach rozegrał 51 spotkań, w których zdobył 114 punktów (102 w ataku, 10 w bloku i 2 polu serwisowym).

Natomiast Grzegorz Pająk do biało-zielonej ekipy dołączył pod koniec stycznia w ostatnim dniu okienka transferowego. Transfer „Spidera” w trakcie rozgrywek był efektem kontuzji Joshua Tuanigi, która uniemożliwiła występ amerykańskiego rozgrywającego do końca sezonu. Transfer Pająka z Cuprum Lubin był także jego powrotem do stolicy Warmii i Mazur po dziesięciu latach przerwy (w sezonie 2013/14 zajął z Indykpolem AZS piąte miejsce). Pająk w biało-zielonych barwach rozegrał 12 spotkań, w których zdobył 25 punktów.