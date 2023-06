Dekorglass powalczy o złoto

* Dekorglass Działdowo – Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 3:1

Jonathan Groth – Taku Takakiwa 3:0 (12:10, 11:8, 11:3), Jakub Dyjas – Vladislav Ursu 0:3 (8:11, 9:11, 7:11), Kaii Konishi – Artur Grela 3:2 (9:11, 9:11, 11:8, 11:7, 11:7), Groth – Ursu 2:0 (11:7, 13:11)

Pierwszy mecz 3:1, awans Dekorglassu

W ubiegłym sezonie oba te zespoły także spotkały się w półfinale, tyle że wtedy niespodziewanie lepsza okazała się Gwiazda. W efekcie Dekorglass musiał zadowolić się brązowym medalem MP. Tym razem jednak sensacji nie było - walkę o finał działdowianie rozpoczęli od zwycięstwa 3:1 w Bydgoszczy, a „kropkę nad i postawili” w swojej hali. Wbrew pozorom nie był to jednak spacerek...

- Po dwóch grach był remis 1-1, a w trzecim pojedynku Konishi przegrywał już 0:2 z Grelą - wyjaśnia Ferdynand Chojnowski, prezes Dekorglassu. - Całe szczęście nasz zawodnik zdołał odwrócić losy meczu, po czym decydujący punkt zdobył Groth, który pociągnął nasz zespół, bo w obu półfinałach wygrał po cztery spotkania. Widać, że Duńczyk wraca do formy po kontuzji.

W drugiej parze półfinałowej Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki na wyjeździe ograł 3:0 Global Pharmę Orlicz 1924 Suchedniów, a że u siebie zwyciężył 3:1, więc 10 czerwca w Poznaniu zmierzy się w finale z Dekorglassem (godz. 12.30, transmisja w TVP Sport). - W Poznaniu nasza reprezentacja grała z Portugalią w eliminacjach do Drużynowych Mistrzostw Europy, no i ten mecz przyciągnął wielu kibiców. Myślę, że to zadecydowało o tym, że teraz właśnie w stolicy Wielkopolski zostanie rozegrany finał Superligi - dodaje prezes Chojnowski. - Uważam, że w sobotę obie ekipy będą miały podobne szanse na triumf. Do tej pory dwa razy rywalizowaliśmy z Bogorią o złoty medal, no i w 2019 roku lepsi byli rywale, a dwa lata później to my cieszyliśmy się z mistrzostwa Polski. Co prawda wyniki tego sezonu są dla nas korzystniejsze, bo z dwóch meczów ligowych oraz dwóch pojedynków w półfinale Pucharu Europy wygraliśmy aż trzy, ale w sobotę nie będzie to miało żadnego znaczenia.

>>> Dotychczasowe sukcesy Dekorglassu: złoty medal MP - 2021; srebrny medal MP - 2016, 2019, brązowy medal MP - 2015, 2017, 2018, 2020, 2022.

Ostatni weekend był udany dla Dekorglassu także z powodu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Szczawnie-Zdroju, bowiem Samuel Kulczycki zdobył złote medale w singlu i mikście. Poza tym brąz w deblu wywalczyli Jakub Miszkurka i Patryk Lewandowski, który taki sam krążek dołożył jeszcze w grze mieszanej.

Przypomnijmy, że Kulczycki, Lewandowski i Miszkurka rozpoczęli rywalizację na Dolnym Śląsku od złotego medalu w turnieju drużynowym. Tenisistów stołowych Dekorglassu poprowadził trener Kamil Kurowski.

ARTUR DRYHYNYCZ