W barażach Stomil zagra z Wisłą

Przed ostatnią kolejką sytuacja była prosta i skomplikowana zarazem, bo Stomil mógł wywalczyć awans, zagrać w barażach lub wypaść z czołowej szóstki. Do awansu olsztynianom potrzebne było zwycięstwo w Stężycy oraz potknięcie Kotwicy, która na swoim stadionie nie mogła ograć Pogoni Siedlce. Poza tym rozgrywano jeszcze cztery inne ważne mecze.

* w Krakowie pewny już ligowego bytu Hutnik podejmował mającego szansę nawet na bezpośredni awans Znicza Pruszków

* w Warszawie Polonia zmierzyła się z Motorem Lublin, który wciąż nie był pewny gry w barażach

* w Lubinie broniące się przed spadkiem rezerwy Zagłębia zagrały z marzącym o barażach Kaliszu

* w Puławach walcząca o szóstkę Wisła podjęła rezerwy Lecha.

Niestety, o grze Stomilu wiele dobrego powiedzieć nie można, na dodatek po przerwie piłkarze Raduni rzucili się do ataków, ale dwie znakomite interwencje Mądrzyka uratowały Stomilowi skórę. Znacznie ciekawiej było w Lubinie, bo goście z Kalisza w 52. min odrobili straty, po czym pięć minut później Zagłębie ponownie wyszło na prowadzenie, by po chwili znowu je stracić. Natomiast w Puławach skomplikowała się sytuacja rezerw Lecha, ponieważ od 47. min musiały grać w osłabieniu. W pozostałych meczach często wiało nudą, jakby napastnicy mentalnie byli już na wakacjach. Z naszego punktu widzenia najważniejsze była jednak postawa Stomilu i Olimpii, które, niestety, też jakoś specjalnie nie błyszczały. W olsztyńskim zespole na słowa uznania zasłużył jedynie Mądrzyk, który w 65. min po raz kolejny uratował Stomil.

Natomiast w Kołobrzegu gola wreszcie zdobyła Kotwica, a w Puławach prowadzenie objęła Wisła, która tym samym z szóstki wypchnęła Motor, bo lubelski zespół kwadrans przed końcem przegrywał 0:1 z Polonią.

A co w tym czasie działo się w meczu Stomilu? Niewiele dobrego, bo jedynie Mądrzyk popisał się kolejną udaną interwencję. A co z atakiem? Nic, jedynie niemoc, jakby gości ten remis satysfakcjonował.

Tymczasem w 80. min Znicz zdobył gola w Krakowie (Hutnik od 72.min grał w osłabieniu), a to oznaczało, że pruszkowianie wskoczyli na drugie miejsce w tabeli, spychając Kotwicę na trzecie i Stomil na czwarte. Olsztynianie wciąż jeszcze mogli awansować, tylko że wreszcie też musieli trafić do siatki. Niestety, gole zdobywali inni - Motor doprowadził do remisu w Warszawie, a Kalisz przegrał 3:4 w Lubinie, co oznaczało, że to on tym razem wypadł z szóstki. Dzięki zwycięstwu rezerwy Zagłębia utrzymały się w II lidze kosztem Górnika Polkowice.

* Radunia Stężyca - Stomil Olsztyn 0:0

* Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1 (0:1)

0:1 - Witkowski (37)

* Inne wyniki 34. kolejki: Garbarnia Kraków - Górnik Polkowice 3:1 (0:0), Polonia Warszawa - Motor Lublin 1:1 (0:0), Zagłębie II Lubin - KKS 1925 Kalisz 4:3 (0:1), Siarka Tarnobrzeg - Śląsk II Wrocław 1:0 (0:0), Hutnik Kraków - Znicz Pruszków 0:1 (0:0), Wisła Puławy - Lech II Poznań 3:1 (0:1), Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce 1:1 (0:1).

* Baraże o I ligę, 7 czerwca: Kotwica - Motor (g. 20.30), Stomil - Wisła (g. 17.45); finał: 11 czerwca (g. 15.30).